Коронавирус в РФ и в мире на 6 апреля: свежая статистика, сколько заболело и умерло

Пандемия COVID-19, вызванная новым коронавирусом, продолжает разрастаться, в зоне значительного роста числа заболевших находится Россия, где пик эпидемии еще не пройден.

Ситуация по коронавирусу в России на 6 апреля

За минувшие сутки в России зафиксировано 954 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавируса. Больше всего заболевших в Москве (+591), в Подмосковье (+82), в Петербурге (+35), в Коми (+31) и в Татарстане (+16).

В Московской области за прошедшие сутки скончались пять человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает оперативный штаб Подмосковья. Таким образом, общее количество умерших в РФ с подтвержденным коронавирусом достигло 52 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом в 80 регионах РФ. Скончались 52 человека, выздоровели 406 пациентов.

Ситуация по коронавирусу в мире

— 1275107 заболевших (+71413 за сутки); — 69470 умерших (+4732); — 264761 излечившихся (+18123).

Коронавирус на Украине

На Украине официально сообщается о 1319 случаях заражения COVID-19 (+68 за последние сутки), умерло 38 человек, 28 заболевших выздоровели. Согласно данным независимых источников, эти показатели могут быть сильно занижены.

Последние новости о коронавирусе в РФ и в мире

— В России можно будет сдать тест на коронавирус, не выходя из дома. Пока услуга доступна только в Москве и Подмосковье.

— Регионы России вводят обязательный карантин для москвичей и петербуржцев, поскольку в обеих столицах фиксируется значительный прирост заболевших.

— Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о недопустимости перекрытия административных границ в регионах России из-за коронавируса. Ранее такие ограничения ввела Чеченская Республика и некоторые другие российские регионы.

«Еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными», — заявил по этому поводу Мишустин.

— Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса. Это было сделано в связи с отсутствием положительной динамики в его состоянии. Сообщения, что Джонсон подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, объявлены не соответствующими действительности.

— Королева Елизавета II выступила с телеобращением к Великобритании и странам Содружества в связи с пандемией коронавируса. Она поблагодарила медиков, борющихся с эпидемией, а также тех, кто соблюдает режим самоизоляции. Речь Елизаветы стала ее пятым специальным обращением с 1952 года, когда она взошла на престол.

— Тигрица заразилась коронавирусом COVID-19 в нью-йоркском зоопарке в Бронксе, предположительно, от одного из сотрудников. Тигрица переведена на карантин, ее обследуют. Состояние еще нескольких животных этого зоопарка также вызывает опасения.

— Международный валютный фонд передаст триллион долларов (все имеющиеся деньги) из резервного фонда для помощи 85 странам, пострадавшим от коронавируса. Глава МВФ считает, что даже ситуация во время кризиса 2008 года была лучше, чем сегодня, и что мировую экономику ждет рецессия, которая затронет все страны.