Экономист Марголин назвал США препятствием нефтяной сделке РФ и Саудовской Аравии

Профессор Андрей Марголин уверен, что под давлением мирового сообщества и даже исходя из собственных интересов США рано или поздно войдет в ОПЕК+.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что новым препятствием для заключения сделки между Москвой и Эр-Риядом по регулированию ситуации на нефтяном рынке стали противоречия в параметрах сокращения добычи углеводородов.

В то же время обе стороны экономического конфликта выступили за то, чтобы к соглашению присоединился Вашингтон, хотя президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в настоящее время публично отвергает эту возможность. Вопрос попытаются поднять на встрече министров энергетики «Большой двадцатки», которая состоится 10 апреля.

Комментируя материал Bloomberg, проректор РАНХиГС, доктор экономических наук, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что ответ Саудовской Аравии на предложение России сохранить добычу на том же уровне изначально было неожиданным

«Россия пришла на переговоры с предложением пролонгировать ранее действовавшее соглашение, и особых оснований его отвергать не было. Соответственно, Саудовская Аравия сказала: нет, давайте еще больше сократим добычу нефти. Но видно же было, что как только ОПЕК+ сократит добычу, высвободившуюся часть рынка занимают сланцевые компании Соединенных Штатов. Поэтому для России предложение еще больше сократить добычу вело к потере рынков и было неприемлемым. Но это справедливо и в отношении Саудовской Аравии, и именно поэтому ее ответ был неожиданным», — поясняет эксперт.

Агентство также пишет, что одной из причин падения цен на сырье является спор между Россией и Саудовской Аравией о виновнике начала ценовой войны. Страны переложили ответственность друг на друга за радикальное падение стоимости углеводородов более чем в два раза на фоне обвального падения спроса.

«Мне кажется, что главным камнем преткновения является позиция Соединенных Штатов, потому что если Саудовская Аравия и Россия о чем-то договорятся и опять сократят добычу, Америка уже заявляет, что не будет брать на себя обязательства по солидарному сокращению, а значит будет ровно то же самое, что уже было раньше. Теперь Трамп говорит о том, что, если Эр-Рияд и Москва не договорятся, он введет импортные пошлины на нефть, то есть США в своем стиле. Как всегда, они хотят решать свои проблемы за счет других стран мира, не считаясь с их интересами. Видимо, только коллективная воля экспортеров нефти поможет повлиять на их неконструктивную позицию. Не должно быть так, что от любых соглашений Америка только выигрывает, а остальные проигрывают», — констатирует Марголин.

При этом собеседник ФАН подчеркивает, что вынудить Соединенные Штаты Америки присоединиться к ОПЕК+ будет очень сложно, хоть и возможно.

«Если Трамп вводит импортные пошлины и у себя организует методы поддержки своих сланцевых компаний, дальше получается следующее — он начинает для этого печатать доллары, и в конечном счете, наверное, доллар как-то ослабится при такой политике. Но Трамп и этого тоже добивается, поэтому все очень взаимосвязано и сложно. США не видят для себя больших рисков, пока доллар сохраняет роль мировой резервной валюты и именно здесь рано или поздно будет нанесен самый серьезный удар по экономической мощи Соединенных Штатов. Их поведение в условиях, когда они пытаются бороться с СОVID-19, по сути отнимая средства защиты населения у других стран, в том числе партнерских, еще больше подрывает доверие к США, уже итак изрядно пошатнувшееся. Конечно, снижение роли доллара в мировой экономике и влияния США не произойдет одномоментно, но то, что мы все равно идем к многополярному миру, а пандемия лишь ускорит ход этого процесса, мне кажется неизбежным», — заключил проректор РАНХиГС.

Напомним, начало переговоров о сокращении добычи нефти на прошлой неделе анонсировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что снижение составит до 10 или даже 15 миллионов баррелей в сутки. Чуть позже американский лидер пояснил, что, по его мнению, заниматься этим должны только страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и Россия. В противном случае, пригрозил он, страны могут столкнуться с американскими санкциями.

Следующая встреча представителей ОПЕК+ назначена на четверг, 9 апреля. Ранее предполагалось, что она состоится в понедельник, но договориться стороны не сумели.