Политолог Куликов объяснил исключительность экстренного телеобращения Елизаветы II

Королева Елизавета II выступила с экстренным телевизионным обращением к подданным из-за пандемии COVID-19. В чем заключается символизм и что делает это выступление монарха особенным, рассказал специалист по Великобритании, политолог Андрей Куликов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Королева Великобритании Елизавета II в воскресенье, 5 апреля, выступила со специальным телеобращением к нации. Монарх поблагодарила британцев, которые соблюдают карантин, и выразила уверенность, что королевство общими усилиями сможет победить болезнь. При этом Елизавета II признала, что страна переживает крайне непростые времена.

Специалист по Великобритании, политолог, руководитель исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов объяснил, в чем кроется символизм телеобращения королевы на фоне пандемии коронавируса.

«Это значимое символическое событие, поскольку, действительно, королева не так часто выступает с обращениями к гражданам. Ситуация нынешняя — сложная, когда даже премьер-министр [Борис Джонсон] оказался в больнице. Она как бы предполагает, что уже необходимо мобилизовать все силы и ресурсы государства», — сказал Куликов в беседе с ФАН.

Такие телеобращения — крайне редкий формат для Елизаветы II. Королева всего три раза выступала с экстренным посланием к подданным в связи с трагическими событиями и кризисами: в 1991 году во время войны в Персидском заливе, в 1997 году после смерти принцессы Дианы и в 2002 году после смерти королевы-матери.

«Часто сравнивают ситуацию с войной, делают отсылки ко Второй мировой войне: что это самый серьезный кризис с того времени. И, конечно, когда такие эпитеты используются, понятно, что уже практически каждый должен внести свою лепту. Естественно, что в таких условиях королева обращается к нации, пытается ее успокоить и главное даже — настроить на какие-то позитивные мысли, указать будущее направление, что в будущем все наладится, что все будет хорошо, что нация справится», — сказал Андрей Куликов.

При этом политолог обратил внимание, что королева Великобритании ежегодно выступает с рождественским посланием к подданным. Однако нынешняя ситуация такова, что можно говорить об исключительности телеобращения 5 апреля.

«Ситуация такая, что это обращение о сложившейся обстановке, об опасности и такой эмоциональной мобилизации делает это выступление исключительным», — отметил эксперт.

Елизавета II, выступая с обращением, провела параллель с ее первым публичным посланием к народу. Это случилось в 1940 году, когда она была эвакуирована и выступала по радио для детей, которые были оторваны от дома. Монарх подчеркнула, что сегодня многие снова чувствуют боль разлуки с теми, кого они любят, однако «сегодня, как и тогда, в глубине души мы знаем, что это правильная вещь». Андрей Куликов указал на глубокий символизм обращения королевы.