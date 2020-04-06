ПНС активизировало работу авиации в Ливии, ЛНА следит за коронавирусом

Триполи, 6 апреля. Активность боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии растет — об этом сообщают местные жители Триполитании в социальных сетях.

Источники в Facebook сообщают о возобновлении работы артиллерии с позиций в парке ан-Наср по району Вади ар-Рабиа — фактически триполийские бандформирования ведут огонь из жилого сектора города, используя гражданское население в качестве живого щита. В отделе военной информации Ливийской национальной армии (ЛНА) сообщили, что в ходе попытки наступления ПНС на позиции 128-го пехотного батальона ЛНА из Вади ар-Рабиа военнослужащие ЛНА ликвидировали 41 боевика Файеза Сарраджа, в числе которых были наемники из Турции.

Помимо попыток прорыва, бандформирования Триполи нанесли серию авиаударов с помощью турецких беспилотников по военнослужащим ЛНА к югу от Бани Валид. Об этом сообщает телеграм-канал NORSFS2.

Кроме того, активизировалась работа ВВС так называемого Правительства национального согласия. Так, один из пользователей Twitter пишет о бомбардировке турецкой авиацией склада с боеприпасами в районе Бишр (аль-Агейла) и военной базы аль-Ватыя.

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ضربات السلاح الجوي في قاعدة الوطيه — قلم حر (@58YJxw3UnFiNE0M) April 5, 2020

В ходе атак со стороны боевиков ПНС зафиксированы потери в рядах Ливийской национальной армии. Из источников в социальных сетях стало известно о гибели военнослужащего 106-й бригады ЛНА Ахмада Сада Арифи.

«Погиб, сражаясь за свободу своей нации», — пишет пользователь Twitter.

Martyr Ahmed Sad Alarifi of the 106th brigade Died today fighting for the freedom of his people & sovereignty of his nation against #terrorists,outlaw militias,a foreign treacherous gov (#GNA),and #Turkish investors

Glory to our martyrs

Glory to the people of #Libya#LNA #HoR pic.twitter.com/uIC2JtpUjV — M.LNA (@LNA2019M) April 6, 2020

Официальный спикер ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари на пресс-конференции заявил, что в пятницу, 3 апреля, в результате отражения атаки противника на позиции ЛНА на направлении аль-Вишка к западу от Сирта было уничтожено 25 автомобилей, и несколько военнослужащих ПНС захвачено в плен. Однако, несмотря на присутствие армии Халифы Хафтара в столице, ЛНА продолжает поддерживать режим прекращения огня.

Кроме того, Мисмари заверил журналистов, что главное командование ЛНА следит и за другой, не менее существенной проблемой в Ливии, связанной с коронавирусом. Он напомнил о случае, когда ВВС ПНС Ливии разбили самолет в Тархуне, перевозивший препараты для борьбы с COVID-19.

Также Главное командование ЛНА в лице генерал-майора армии Хафтара Ахмада Мисмари выразило соболезнования в связи с гибелью от COVID-19 бывшего премьер-министра Ливии Махмуда Джабриля в больнице Каира. Мисмари отметил, что Восточное правительство предлагало перевезти семью и тело экс-премьера в Ливию, однако родственники погибшего решили, что он будет похоронен в Египте.

По словам генерал-майора ЛНА, все случаи заболевания COVID-19 в Ливии — привозные. В частности, вирус распространяется руками Турции: среди турецких и сирийских наемников, поставляемых Анкарой, зафиксировано 69 случаев заражения коронавирусом. ЛНА призывает международное сообщество помочь остановить транспортировку турецких военнослужащих и наемников в Ливию.