ПНС активизировало работу авиации в Ливии, ЛНА следит за коронавирусом

Триполи, 6 апреля. Активность боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии растет — об этом сообщают местные жители Триполитании в социальных сетях.

Источники в Facebook сообщают о возобновлении работы артиллерии с позиций в парке ан-Наср по району Вади ар-Рабиа — фактически триполийские бандформирования ведут огонь из жилого сектора города, используя гражданское население в качестве живого щита. В отделе военной информации Ливийской национальной армии (ЛНА) сообщили, что в ходе попытки наступления ПНС на позиции 128-го пехотного батальона ЛНА из Вади ар-Рабиа военнослужащие ЛНА ликвидировали 41 боевика Файеза Сарраджа, в числе которых были наемники из Турции.

Помимо попыток прорыва, бандформирования Триполи нанесли серию авиаударов с помощью турецких беспилотников по военнослужащим ЛНА к югу от Бани Валид. Об этом сообщает телеграм-канал NORSFS2.

Кроме того, активизировалась работа ВВС так называемого Правительства национального согласия. Так, один из пользователей Twitter пишет о бомбардировке турецкой авиацией склада с боеприпасами в районе Бишр (аль-Агейла) и военной базы аль-Ватыя.

В ходе атак со стороны боевиков ПНС зафиксированы потери в рядах Ливийской национальной армии. Из источников в социальных сетях стало известно о гибели военнослужащего 106-й бригады ЛНА Ахмада Сада Арифи.

Martyr Ahmed Sad Alarifi of the 106th brigade Died today fighting for the freedom of his people & sovereignty of his nation against #terrorists,outlaw militias,a foreign treacherous gov (#GNA),and #Turkish investors

Glory to our martyrs

Glory to the people of #Libya#LNA #HoR pic.twitter.com/uIC2JtpUjV