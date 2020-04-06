Малькевич призвал МИД и Совфед отреагировать на антироссийские фейки Deutsche Welle

Москва, 6 апреля. Антироссийские пропагандистские посты, которые активно распространяет в своем официальном русскоязычном телеграм-канале немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle не имеет ничего общего с журналистикой, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты Александр Малькевич.

Он обратил внимание, что журналисты DW занимаются этими вбросами не открыто у себя на сайте, а «как бы исподтишка, в телеге», считая, видимо, что «увидят не все» из числа принимающих решение о продлении аккредитации в России.

«Считаю, что спускать это просто так нельзя. <...> Рассчитываю, что на данный пост отреагирует и МИД, и Комиссия по вмешательству Совфеда», — подчеркнул Малькевич.

Глава ФЗНЦ подчеркнул, что подобные заявления портят отношения между странами, тем более, когда они делаются от лица большого государственного СМИ. Авторы таких антироссийских фейков, по мнению Малькевича, всегда «какие-нибудь обиженные на жизнь и Россию неудачники»: «Возможно, эмигранты, нанятые на работу из экономии или провокаторы».

«И тогда у меня один вопрос: а руководство-то их в курсе? Разделяет их позицию? Хотелось бы получить внятный ответ», — заключил он.

Ранее Малькевич уже сообщал о том, как представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир начал критиковать принятый в России закон об усилении ответственности за распространение ложной (фейковой) информации о коронавирусе.

Он разъяснил Дезиру о том, что эти поправки не ограничивают работу журналистов, а пытаются поставить заслон распространению фейковой информации. И эти законы нужно будет усиливать, чтобы наказать профессиональных провокаторов.

Малькевич также обратил внимание, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил сажать за ложную информацию в тюрьму, особенно в период предвыборных кампаний. В Германии есть закон, который обязывает соцсети в течение 24 часов удалять все посты, комментарии и сообщения, содержащие «хейтспич». В противном случае ресурс будет оштрафован на сумму до 50 миллионов евро.

В Италии также борются с фейками: там создан государственный портал, куда каждый гражданин страны может отправить сообщение о «нежелательной информации». В Малайзии и Таиланде за распространение ложных новостей сажают в тюрьму. В Кении, Вьетнаме и Камбодже также предусмотрены крупные штрафы за фейки.