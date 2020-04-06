Мишустин рассказал, когда россияне за рубежом начнут получать финансовую помощь

Москва, 6 апреля. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что россияне, которые не успели ввернуться из-за рубежа, начнут получать финансовую поддержку с понедельника.

На совещании с вице-премьерами премьер-министр подчеркнул, что в общей сложности на эти цели выделено 500 миллионов рублей. Деньги были перечислены МИД РФ. Внешнеполитическое ведомство России должно будет довести их до посольств и консульств в соответствии с количеством заявок на помощь, поданных гражданами страны.

По словам главы российского правительства, деньги должны быть перечислены на карты граждан в срок до 48 часов. Их получат те, кто нуждается в оплате временного размещения, пояснил Мишустин.

На совещании он также раскритиковал решение некоторых губернаторов закрыть административные границы своих регионов. Мишустин напомнил о решении президента России Владимира Путина дать главам субъектов страны дополнительные полномочия для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Михаил Мишустин указал, что большинство глав регионов справились с работой.

«Вместе с тем на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию. Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны», — сказал премьер-министр.

Как сообщает телеканал «360», президент России Владимир Путин обсудит с губернаторами меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса.

О коронавирусной инфекции стало известно в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии в городе Ухань. Американские ученые выяснили, что коронавирусная инфекция может передаваться при дыхании и обычном разговоре.