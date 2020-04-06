Мишустин раскритиковал решение губернаторов, закрывших границы регионов

Москва, 6 апреля. Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал решение губернаторов, закрывших административные границы регионов. Он призвал их вводить адекватные ограничения на передвижение людей.

Глава российского правительства на совещании с вице-премьерами сообщил, что на минувшей неделе были выявлены прецеденты, когда в некоторых регионах закрывались административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта, указал «Взгляд».

«Не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и мерам, которые введены президентом», — сказал Мишустин, обращаясь к главам регионов.

Ранее глава кабмина сообщил, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни планирует провести совещание с главами регионов и проверить готовность медицинских учреждений к борьбе с распространением коронавируса.

По последним данным, в России число заболевших превысило шесть тысяч человек. За минувшие сутки инфекцию подцепили 954 человека, указала «Дейта».