Китайские журналисты назвали Су-27 основой российской авиации

Москва, 6 апреля. Тяжелый истребитель Су-27 остается основой для российской авиации, несмотря на то, что состоит на вооружении с 1985 года. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

В материале журналисты называют истребитель «старым мастером», отмечая его роль в развитии российской авиации. Несмотря на то, что его технологии устаревают, Су-27 до сих пор несут боевые дежурства, передает «Политэксперт».

Истребитель уже снят с производства, а на его основе разработаны новые машины — Су-30 и Су-35, тем не менее он еще может зарекомендовать себя при патрулировании и сопровождении других воздушных судов.

Издание «ПолитРоссия» ранее цитировала материал Sohu. По мнению китайских аналитиков, американские ВВС никогда не осмелятся нарушить воздушное пространство России, вероятно, в этом есть заслуга и Су-27.

Высокие показатели безопасности и аэродинамичности позволяют легендарному истребителю быть актуальным до сих пор. Чтобы достичь такого результата, конструкторам пришлось разработать к 1985 году 17 испытательных моделей, при этом первый прототип самолета был создан еще в 1977 году. После принятия на вооружение Россия так и не выставила на продажу ни одной единицы истребителя.

Недавно скончался один из создателей Су-27, главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов. Инженер и ученый скончался на 85-м году жизни. Авиаконструктор принимал участие в разработке нескольких самолетов Су, в том числе Су-7бкл, Су-15, Су-24, Су-25, Су-27, Су-27К, сообщала «Газета.ру».