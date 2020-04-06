Масленников назвал саммит G20 местом, где может решиться судьба цен на нефть



Американцы очень сильно задумались над ситуацией на нефтяном рынке, они готовы взаимодействовать с ОПЕК+ и хотят найти разумную «формулу», которая устроила бы всех и которая будет выполнима. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, еще раз подтвердившего готовность ввести большие пошлины на импортируемое в страну «черное золото». По словам американского лидера, он в состоянии это сделать, поскольку Соединенные Штаты превращаются в нетто-экспортера нефти. Данные меры, считает хозяин Белого дома, просто необходимы, ведь только таким образом удастся спасти американскую нефтедобывающую индустрию. При этом даже в условиях введенных пошлин цена на поставляемое «черное золото» осталась бы крайне низкой.

«Начались серьезные изменения в структуре мировых нефтяных рынков, — считает экономист. — В частности, становится понятно, что одного только ОПЕК+ для того, чтобы стабилизировать цены, уже недостаточно. Действительно, президенты как России, так и США в своем телефонном разговоре называли примерно одинаковую величину сокращения нефтедобычи — от 10 до 15 миллионов баррелей в сутки. Но для многих членов ОПЕК, чья экономика целиком и полностью завязана на нефти, это означает полную катастрофу».

Так, продолжил Масленников, у Саудовской Аравии государственный бюджет балансируется при цене 80$ за баррель, поэтому текущие значения для нее полностью неприемлемы. По его словам, участники рынка энергоресурсов ищут некого компромисса друг с другом — при этом очевидно, что США не будут ни о чем договариваться с ОПЕК+ напрямую.

«Тем не менее готовность американцев действовать в неком общем коридоре для меня очевидна, — отметил эксперт. — Собственно, об этом и было заявление Трампа. Должен сказать вместе с тем, что многие бывшие министры энергетики США высказались в его поддержку».

По словам собеседника ФАН, вполне возможно, что мировой энергетический кризис будет детально обсуждаться на саммите «Большой двадцатки»: туда, помимо стран-производителей нефти, входят и ее глобальные потребители, такие, как, например, Китай, на долю которого приходится едва ли не треть всего мирового ввоза «черного золота».