Живущая на Апеннинах россиянка рассказала, за что в Италии благодарят Россию

Живущая в Италии гражданка РФ Лина Султаматова призналась, что на Апеннинах благодарны России и президенту Владимиру Путину за помощь республике в борьбе с коронавирусной инфекцией. Русские помогли итальянцам в отличие от государств Евросоюза, которые бросили их на произвол судьбы.

Наша соотечественница в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала о том, что сейчас происходит в Италии и почему в этой стране наибольшее количество жертв COVID-19. Кроме того, Лина поставила точку в вопросе, говорят ли по местному телевидению что-нибудь о России.

«В больницы попадают и пожилые и молодые»

— Лина, вы давно уже живете на Апеннинах?

— Я гражданка России, муж — итальянец. У меня тут брокерское агентство, занимаюсь коммерцией. Сейчас, правда, работы нет никакой. Приехала из Хасавюрта, это в Дагестане. Живу здесь постоянно три года. А вообще примерно лет восемь — на две страны. Мы живем в Ломбардии, под Миланом.

— Что сейчас происходит в Италии? Какова общая обстановка?

— Люди продолжают умирать. Хотя вроде бы начала наблюдаться положительная динамика (по количеству умерших. — Прим. ФАН). Каждый день в шесть часов вечера в новостях сообщают новые данные, и любой человек может посмотреть прямой эфир в Facebook. Постоянно слышим звук сирен и сильно переживаем за всех людей.

— Если говорить о заболевших, то это в большинстве своем пенсионеры? Или речь идет уже и о представителях среднего и молодого возраста?

— В больницы попадают вообще все. Давно опровергнуты слухи, что заражаются только одни старики. Просто у молодых иммунитет хороший, да и у них нет еще стольких болезней. Но они тоже заражаются и являются носителями вируса, в результате чего продолжают заражать остальных. То есть, может быть, сами-то они все это перенесут легко, но для кого-то другого вирус может быть смертельным. Есть, конечно, случаи, когда умирают и молодые.

Говорят, что есть, например, такое — если лежат старик и молодой, то врачам приходится выбирать, потому что аппаратов искусственной вентиляции легких для всех не хватает. Естественно, они «отключают» стариков. Так что у молодых, понятно, больше шансов выжить.

— Вы видели колонны российских военных, которые прибыли помогать итальянцам?

— Я сама лично не видела, но их показывали по телевизору, передавали в новостях.

— Как вообще в Италии отнеслись к этому жесту доброй воли со стороны нашей страны?

— Я постоянно читаю от подписчиков из России какие-то гадости по этой теме. Они пишут какие-то непонятные и оскорбительные вещи. Но если смотреть итальянские форумы, то тут, наоборот, все говорят «спасибо» России. Вот кто действительно оказался другом в такой сложной ситуации! Звучат только слова благодарности. Молодежь создает какие-то видеоролики с участием Владимира Путина.

Еще итальянцы благодарят Китай и некоторые другие страны, которые проявили участие.

— А Европейский союз и входящие в его состав государства как-то вообще помогли Италии?

— Сейчас — да, начали помогать. А вот в феврале, когда все начиналось, нет. Не знаю, видели ли вы ролик одной итальянки, которая обратилась к политикам Евросоюза со своей обидой. Это вызвало здесь очень много негативных эмоций в отношении ЕС. В такой тяжелый момент Италия оказалась сама с собой наедине. Да и, видимо, в республике не предполагали, насколько опасен этот вирус. Подумали, как я понимаю, так: раз Китай справился, то и мы сможем. Но как-то они не рассчитали все.

В тот момент, когда Италия обратилась за помощью, получилось, что ее полностью заблокировали со всех сторон. И дело не только в том, что никто не помогал. Тогда-то еще не было таких больших цифр зараженных. Евросоюз вообще препятствовал тому, чтобы в Италию кто-то мог привезти медикаменты и тому подобное. Потом как бы все наладилось. На днях из Чехии прибыла помощь, да практически каждый день сюда прибывает какая-то помощь.

Я слышала, что Россия опять отправляет в Италию медиков. Правда, пока еще не проверяла эту информацию.

«Нас изолируют для нашей же безопасности»

— Прочитал кое-что на вашей странице в Instagram: если человек умрет дома, то в официальную статистику жертв коронавируса этот случай не пойдет, потому что в Италии считают только тех, кто умер в больницах. Получается, что на самом деле статистика куда более страшная?

— Думаю, да. Хотя я не врач по специальности, а преподаватель, то есть всего лишь такой же наблюдатель, как и многие остальные люди. Но цифры должны быть выше. Сейчас очень большой поток заразившихся, поэтому врачи просто не успевают всех тестировать. Только тогда, когда все более-менее утихнет, будут уже успевать тестировать всех. Нас изолируют для нашей же безопасности — непонятно ведь, кто болен, а кто нет. И так уже слишком разнесли этот вирус...

При этом, если человек звонит и говорит, что у него есть какие-то первые симптомы, к нему никто из медиков не выезжает. Это связано как раз с тем, что слишком много заразившихся, и людей попросту некуда класть на лечение. Поэтому их оставляют дома. И только в том случае, если кому-то становится хуже, к нему приезжают и забирают. Но если динамика сразу начинает меняться и человеку резко становится хуже, никто не будет его записывать, вносить в общую статистику, чтобы не портить ее.

— Как считаете, пик эпидемии в Италии пройден уже или еще нет? И вообще, какие в стране делают прогнозы?

— Вы наверняка слышали, что много фабрик, которые раньше шили брендовую одежду, сейчас шьют маски, костюмы и так далее. Компания Ferrari будет создавать аппараты ИВЛ. Италия сама взялась за это дело. Пик как бы уже достигнут, и вчера статистика все же была немного лучше, чем позавчера. Но не нужно себя обнадеживать, надо сравнивать два-три дня подряд — только тогда будет понятно.

Иногда бывает, что результаты тестов приходят позже, чем должны. В Ломбардии, возможно, еще чуть-чуть, и эпидемия пойдет на спад — если, конечно, люди будут находиться дома. После всех принятых мер и штрафов, которые подняли до 4 тысяч евро, люди вроде бы уже сидят по домам. У нас никто не ходит к соседям, и от них же можно получить замечание, если вдруг выйдешь на улицу.

В Ломбардии все началось в феврале, и в тот момент, когда еще не закрыли все на карантин, многие люди уехали в другие регионы и заразили всю остальную Италию. Поэтому пик в других регионах, скорее всего, может быть и позже. При этом есть какие-то городки в Италии, где до сих пор нет ни одного инфицированного. Но вы же понимаете, что среди 60 миллионов населения такое количество погибших от коронавируса — это как бы капля в море.

— На данный момент — уже почти 16 тысяч. При этом в том же Китае — всего 3,3 тысячи, но там-то живет 1,4 миллиарда человек!

— В Китае совсем другая ситуация. Там отличная дисциплина, очень жесткий контроль. У меня есть китайские работники, они еще в феврале говорили, что грядет беда. Я им отвечала: «Ребята, да ладно, все нормально, все в порядке». Никто из нас не паниковал, не переживал и даже не думал, что случится вот такое. А ребята-китайцы отпрашивались, не хотели работать. Это правда.

Знакомые, живущие в Китае, говорят, что там был и есть очень серьезный контроль. Например, у курьеров — свои защитные костюмы. Так меньше рисков заразиться. Если в Китае строгая дисциплина, то здесь, как бы это сказать, демократия. Я состою в группе соотечественниц, живущих здесь, в Италии, и вот вам один пример. Люди вешают на магазине вывеску, где от руки написано, что без маски туда заходить нельзя. А официального указа пока еще нет. И находятся такие люди, женщины в основном, которые говорят, что сейчас приведут адвоката, будут подавать в суд…

— Так понимаю, их возмущает то, что нужно надевать маску?

— Да. И еще они пытаются использовать ситуацию, чтобы заработать на этом какую-то денежку. Люди пытаются говорить о своих правах, но сейчас не до этого. Естественно, недовольных сразу же «закидали помидорами». Некрасиво! Ведь это делается для нашей же безопасности. Вообще, если Россия пойдет по пути Италии, то ее ожидает то же самое.

— О России применительно к теме коронавирусной инфекции что-нибудь говорят в Италии?

— Вообще ничего. Дело не в том, что как бы неинтересно. Просто, может быть, это связано с тем, что в России — не такие уж и плохие показатели. У нас почему-то говорят о том, какая страшная ситуация, например, в Индии. Говорят, что там пока все более-менее нормально, но потом будет происходить какой-то ад. В Италии считают, что в Индии явно замалчивают реальные цифры заболевших и умерших.

Согласно статистике, ежедневно составляемой в американском Университете Джонса Хопкинса, на данный момент во всем мире коронавирусной инфекцией COVID-19 заразилось 1 277 962 человека. 264 439 вылечилось, 69 555 — умерло. Больше всего жертв зафиксировано в Италии — 15 887. Также в тройке лидеров Испания (12 641) и США (9 648). В Китае — 3333, в Индии — 99. По количеству заболевших уверенно лидируют Соединенные Штаты — 337 646 инфицированных. В топ-3 также Испания (131 646) и Италия (128 948). В Китае — 82 641, в Индии — 4314.

В России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, выявлено 6343 заболевших (включая 954 — за последние сутки), 47 пациентов умерло, 406 человек вылечились.