Mail.ru Group презентовала обновленный мессенджер ICQ

Москва, 6 апреля. Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов. Об этом сообщили в компании.

ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году. В 2000-х годах он стал одним из самых популярных способов общения в Рунете. Как пишет ТАСС, сервис перешел к Mail.ru Group спустя смены нескольких владельцев в 2010 году. Обновленному мессенджеру дали имя ICQ New.

Как объяснили специалисты, отличиями новой программы стали искусственный интеллект, новый интерфейс, а также визуальный стиль. Новый мессенджер имеет систему быстрых ответов Smart Reply. Она была разработана при помощи искусственного интеллекта. Нейросеть подсказывает пользователю готовые ответы в виде коротких фраз или стикеров по контексту диалога.

Кроме того ICQ New умеет автоматически превращать аудио в текст. Мессенджер дает возможность осуществить групповой звонок с участием 30 человек.

Напомним, ранее руководство ООН не использует для рабочих переписок мессенджер WhatsApp, сообщает заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. По словам представителя ООН, приложение расценивается как «незащищенный механизм коммуникации».

Представитель Всемирной организации не стал комментировать предполагаемую причастность наследного принца Саудовской Аравии к взлому телефона руководителя Amazon Джеффа Безоса при помощи WhatsApp. По словам Хака, организации требуется больше информации.

Ранее независимые эксперты ООН Аньес Калламар и Дэвид Кайе выступили с заявлением, в котором не исключалась причастность наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда к взлому мобильного телефона миллиардера и основателя компании Amazon Джеффа Безоса.