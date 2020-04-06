В России разработан новый высокоточный экспресс-тест на коронавирус

Москва, 6 апреля. Первый отечественный высокоточный экспресс-тест на определение коронавирусной инфекции появился в России. Новый тест зарегистрирован в Росздравнадзоре биофармацевтической компанией «Генериум». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении говорится, что новый инновационный экспресс-анализ был разработан группой компаний «Медико-биологический союз». Отечественная тест-система позволяет с точностью более 94% определить наличие опасной инфекции в течение 40 минут.

Существенно сократить время получения точных анализов позволяет использование метода петлевой изотермальной амплификации. Кроме того, применение данной технологии снижает вероятность перепутывания образцов из-за сокращения стадий предварительной подготовки, которая займет не более 35 минут. На амплификацию образов уйдет примерно 25 минут.

«Таким образом, результат для одного образца можно получить через один час», — уточнили в пресс-службе.

Поставки нового теста на коронавирус уже начались в регионы России. 3 апреля экспресс-тест получили первые 16 регионов страны. Планируется, что к концу текущей недели новейшую разработку получат 80-90% областей.