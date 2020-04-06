Сирия, 6 апреля. В Идлибе зафиксировано пять случаев нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Появились сообщения о гибели американского солдата в Хасаке. Турция сообщила о нейтрализации пяти членов РПК в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: приступили к работам по разминированию местности в районе Аль-Кабун в Дамаске.

Курдские вооруженные бандформирования: открыли стрельбу по нападавшим террористам в городе Сувейдан-Джазира в Дейр-эз-Зоре, в результате чего пострадали мирные жители.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявляет о потерях САА в живой силе в районе Саракиба в Идлибе.

ВС Турции и протурецкие силы: сообщили о нейтрализации пяти членов РПК в Иракском Курдистане; строят еще один наблюдательный пост на западе Идлиба.

Соединенные Штаты: по неподтвержденным данным, потеряли одного из солдат в результате нападения террористов в Хасаке.

Провинция Дамаск

Информационный портал SANA News сообщает о том, что в Дамаске начался новый этап работ по разминированию местности. Сегодня в период с 10.00 до 14.00 инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) будут задействованы в районе Аль-Кабун на северо-востоке столицы. Напомним, Аль-Кабун был зачищен от террористов в мае 2017 года. После вооруженных столкновений часть боевиков была вывезена в Идлиб. Те, кто не был замешан в военных преступлениях против сирийского народа, получили возможность урегулировать свой правовой статус с властями.

Провинция Дейр-эз-Зор

В контролируемых курдскими боевиками районах провинции случилась новая вылазка неизвестных, предположительно из числа террористов «Исламского государства»1. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что нападавшие боевики открыли огонь по военному штабу «Демократических сил Сирии»**** (SDF), под который было переоборудовано здание школы. Налет произошел в городе Сувейдан-Джазира. Курдские боевики нанесли ответные удары по террористам. Жертвами развернувшихся перестрелок стали четыре мирных жителя, проживавших поблизости.

Провинция Идлиб

Турецкие военнослужащие приступили к установке нового наблюдательного поста в западной части провинции. Контрольно-пропускной пункт будет располагаться на окраине деревни Аль-Бурнас вблизи города Бдама. Напомним, накануне в этом районе были размещены сразу три новых блокпоста.

Медиапорталы, подконтрольные боевикам, публикуют данные о том, что в результате развернувшихся накануне столкновений правительственные войска якобы понесли потери в живой силе. Террористы утверждают, что во время обстрелов у Саракиба погибли несколько солдат Сирийской арабской армии (САА). Тем не менее пока эта информация нуждается в проверке. Напомним, инициаторами вооруженного противостояния на данном направлении стали боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и выступающих на ее стороне формирований.

В то же время исламисты продолжают нарушать действующий в Идлибской зоне деэскалации режим прекращения огня. Так, по данным Минобороны РФ, российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии было зафиксировано пять фактов открытия огня Идлибе. Турция, в свою очередь, сообщила об одном случае нарушения режима тишины в Латакии.

Провинция Хасака

В социальных сетях появились неподтвержденные сообщения о гибели американского солдата в результате взрыва в Хасаке. По данным источника в Twitter (ismailaltourad), военнослужащий США стал жертвой нападения группы неизвестных боевиков. Утверждается, что тело американца было доставлено на военную базу США в районе Аш-Шаддади, а затем переправлено на территорию Ирака. Вашингтон пока не подтвердил эту информацию. В организации атаки подозреваются члены так называемых спящих ячеек «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность.

Ирак

Министерство национальной обороны Турции объявило о проведении спецоперации в Северном Ираке, в результате которой были нейтрализованы пять членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Их удалось обнаружить в горных районах Авасине и Хакурк Иракском Курдистане. Напомним, в Турции РПК признана террористической организацией.

В конце прошлого месяца также поступала информация о том, что в результате точечного авиавудара турецких военных самолетов у горы Кандиль была уничтожена одна из высокопоставленных женщин-боевиков курдской группировки по имени Назифа Билен.

1 Организация запрещена на территории РФ.