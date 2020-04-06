Мишустин заявил, что власти РФ действуют на опережение в борьбе с коронавирусом

Москва, 6 апреля. Российские власти в ситуации с распространением коронавирусной инфекции действуют на опережение. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, любое промедление здесь затруднит превентивные меры по сдерживанию распространения инфекции.

«Мы действуем на опережение, чтобы сдержать распространение инфекции по стране. И здесь любое промедление сработает против нас, затруднит превентивные действия», — отметил Мишустин.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце 2019 года, напоминает телеканал «360». Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Власти России принимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом. Практически во всех регионах РФ введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, рестораны, бары и кинотеатры. Также многие организации перешли на удаленный режим работы, а школьники и студенты продолжают процесс обучения дистанционно.

Главный врач Московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко ранее сообщил, что более 60 пациентов поступило в больницу Коммунарке за сутки. По его словам, диагноз пневмония был поставлен 357 пациентам, а у 217 человек подтверждено наличие заражения коронавирусной инфекцией. Ранее Проценко сообщил, что большинство новых пациентов больницы в Коммунарке оказались молодыми людьми в возрасте от 18 до 44 лет. Об этом пишет «Газета.ru».