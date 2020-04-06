Bloomberg сообщил о новых разногласиях Москвы и Эр-Рияда по соглашению ОПЕК+

Москва, 6 апреля. Россия и Саудовская Аравия не могут преодолеть разногласия по новому соглашению ОПЕК+. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В частности, Москва и Эр-Рияд намерены подключить к сделке США, однако президент страны Дональд Трамп не желает присоединяться к ОПЕК+, планируя защитить американские энергетические компании от иностранных конкурентов.

Кроме того, Россия хочет добиться от США отмены санкций, смягчение которых Трамп также не допускает.

Новые переговоры в рамках ОПЕК+ были запланированы на 6 апреля, однако были перенесены на 9 число. По утверждению президента РФ Владимира Путина, новая сделка предполагает сокращение объемов нефтедобычи на 10 миллионов баррелей в сутки. Действие предыдущей сделки прекратилось 1 апреля.

Напомним, прошедшие в начале марта встречи в формате ОПЕК+ закончились безрезультатно и привели к обрушению в ночь на 9 марта рынка черного золота. Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении нефтедобычи из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса. Против этого выступили Россия и Казахстан.

Ранее Financial Times сообщил, что США и Канада обсуждают возможность введения пошлин на российскую и саудовскую нефть, если Москва и Эр-Рияд не достигнут компромисса. При этом представители Оттавы планируют принять участие в грядущих переговорах ОПЕК+, передает «Газета.ру».