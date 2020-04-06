Пожилой мужчина расстрелял из ружья свою дочь в Тобольске

Тюмень, 6 апреля. Пожилой мужчина расстрелял из ружья свою дочь и ее семью в Тобольске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По версии правоохранителей, мужчина приехал к дому, в котором проживала его дочь со своей семьей. Он с помощью трактора перевернул личный автомобиль своей дочери. Хозяйка авто вместе с мужем и сыном выбежала на шум. В этот момент подозреваемый достал ружье и произвел несколько выстрелов. В результате пальбы женщина было тяжело ранена в грудь и голову, а ее супруг получил легкие травмы. Пострадавшую экстренно госпитализировали в одну из больниц, передает «ФедералПресс».

Правоохранители задержали стрелка. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Полиция ведет расследование и выясняет подробные обстоятельства случившегося. Некоторые СМИ считают, что причинной жестокой расправы мог стать имущественный спор. В полиции эту версию пока не подтвердили.