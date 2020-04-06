Карантин и кризис отнимут у украинцев половину доходов

Спустя три недели национального карантина украинские эксперты начали подсчитывать возможный урон для украинской экономики — из расчета, что в целом он продлится не менее 1,5 месяца. По мнению местных экономистов, ущерб в любом случае будет гигантским, к маю счет убытков пойдет на сотни миллиардов гривен. При этом от карантина пострадают все ключевые отрасли национальной экономики, передает корреспондент Федерального агентства новостей из украинской столицы.

Сегодня экономисты пытаются высчитывать потери, исходя из объемов ВВП Украины. В госбюджете на этот год заложен его рост на 3,7%, но уже сегодня, в начале апреля, этот показатель выглядит нелепо. Все понимают, что он однозначно уйдет в минус. В Минэкономики Украины уже предсказали,что за месяц карантина экономика деградирует примерно на 4%, а за 1,5 месяца падение составит 6%.

Члены «Экономического дискуссионного клуба» (ЭДК) в ходе онлайн-конференции заявили — с каждым днем стагнации экономика Украины будет проваливаться все глубже. Исполнительный директор «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин спрогнозировал, что падение по итогам года составит 5% ВВП. А аналитик Александр Охрименко убежден, что экономика Украины упадет более чем на 10%. Но самый пессимистичный прогноз дал банкир Александр Савченко.

«Если карантин закончится к маю, в конце года падение ВВП составит 20%», — предупредил он.

Это, в общем-то, равнозначно экономическому краху.

При этом аналитики деликатно отметили — мол, конечно, «глубина проседания ВВП будет зависеть от действий правительства по спасению экономики». Но, судя по тону комментариев, никто из них всерьез не надеется ни на президента Владимира Зеленского, ни на команду премьера Дениса Шмыгаля. Поэтому аналитики ЭДК предрекли сильный урон почти каждой сфере украинской экономики.

Эксперты уверены, что Украина вскоре столкнется с очень плохой внешней конъюнктурой. Страна в основном продает свою продукцию нефтедобывающим странам, которые только вошли в острый кризис. Мировые рынки ушли на карантин, и на них как минимум еще 1,5 месяца будет не нужна продукция украинской металлургии. Только в Китае промышленное производство из-за карантина упало на 40%, а значит, дефицита металлоизделий и проката там явно не будет.

Серьезный урон для всего бизнеса — кризис, заморозки поставок по уже заключенным договорам. Контракты между сотнями предприятий Украины уже рухнули из-за карантина, а к маю рухнут и все оставшиеся. По прогнозам аналитиков, из-за карантина вся отрасль промышленности испытает сильнейший шок, закроются сотни еще недавно благополучных компаний.

Не меньший шок испытает и торговля, ранее служившая палочкой-выручалочкой для экономики Украины. Эксперты заявили — несколько тысяч небольших магазинов по всей стране, в марте закрывшиеся на карантин, больше никогда не откроются. Так же, как потеряют свой бизнес и десятки тысяч мелких торговцев, кормившихся с уличных рынков.

Лишится украинская экономика и такого источника дохода, как деньги заробитчан. Только в 2019-м они перевели на родину 12,5 млрд долларов, которых в этом году не будет. Большая часть украинских гастарбайтеров вернулась домой, а та, что осталась в ЕС и РФ, «погоды не сделает».

По мнению аналитиков ЭДК, не вытянет экономику Украины и сельское хозяйство. Агрокомпании и фермеры с трудом пережили теплую зиму, потеряв тысячи тонн озимых культур. Теперь они проходят сухую, абсолютно без дождей, весну, а впереди, как предсказывают синоптики, — еще и небывало жаркое лето. Это «идеальный шторм» для аграриев, которые ожидают сумасшедшую засуху и падение урожайности как минимум на 10–15%.

Сильно пострадает и жилое строительство, в последние год-два оживившиеся по всему Киеву. Как заявили аналитики, в 2019-м строительная отрасль росла благодаря объектам, возводимым за счет бюджета. В этом году карантин и панические настроения приведут к стагнации отрасли, и десятки домов, которые обещали достроить к началу 2021-го, будут сданы лишь через два-три года. Эксперты констатируют — все стройки стоят уже сейчас. А после карантина большая часть строительного бизнеса может и вовсе обанкротиться.

Аналитики уверены и в неизбежном падении доходов подавляющей части украинцев. По мнению главы ЭДК Олега Пендзина, уровень реальной зарплаты снизится как минимум вдвое. Кроме того, резко усилится давление на рынок труда — ведь из России, Польши и других стран на Украину вернулись десятки тысяч работников. И если на начало марта безработными числились 1,5 млн граждан, то в конце мая их будет около 5 млн. А пессимисты и вовсе называют цифру в 6,5 млн (при том, что общее число трудоспособных украинцев составляет 17 млн).

Более того — многих из них ждет реальный голод. Ведь если раньше у украинцев всегда была «железная заначка» в виде собственного огорода, то в этом году не спасет и она. Причина очевидна — из-за остановки транспорта десятки тысяч дачников не смогут попасть на свои участки и посадить фрукты и овощи. То есть карантин поставил под угрозу основу продовольственной безопасности украинских семей.

Аналитики напомнили об обещанной социальной помощи от президента — «пенсионерам — по тысяче гривен, плюс 300 гривен к субсидии на ЖКХ». Но объективно — это копейки, и даже их в бюджете может не оказаться. Ведь с января до середины марта налоговики собрали лишь 73,2% налогов, а работники таможни — 64% сборов. При такой «дыре» в казне — не факт, что государство сможет открыть даже центры раздачи продуктов голодающим.

По мнению известного украинского экономиста Алексея Плотникова, общая макроэкономическая ситуация только усугубит проблемы страны.

«Главный вопрос в том, как долго не будут работать предприятия? И что делать с гражданами, у которых через месяц закончатся сбережения, и им не на что будет даже купить еду? Они будут безработными и не смогут обеспечить платежеспособный спрос. То есть если ситуация будет усугубляться и дальше, то Украину ждет масса проблем, которые скажутся и на валютном рынке, и на гривне, и на инфляции», — считает Плотников.

Комментируя обещание власти «дать пенсионерам по тысяче гривен», аналитик выразил уверенность — на этот шаг ресурсов у нее еще хватит. А вот дальше придется «включать печатный станок».

«Разовая выплата самым бедным пенсионерам по тысяче гривен — это возможно. Реально найти в бюджете деньги за счет Резервного фонда или перебросить их из «социально-культурных» расходов. То есть не ремонтировать школы и детские садики, — указал экономист. — Но и дальше содержать пенсионеров у государства ресурсов уже нет — ему нужно срочно укреплять медицину, поднимать промышленность и так далее. Поэтому остается только включать печатный станок, что приведет к инфляции, обесцениванию гривны и другим бедам. Но выбора у Киева нет — только печатать деньги и добиваться нового транша от МВФ».

Говоря о развитии ситуации с коронавирусом, Плотников указал, что есть масса факторов, на которые Украина никак не может повлиять, даже минимизировать их негативное влияние.

«Всем очевидно, что эпидемия коронавируса резко усугубила глобальный экономический кризис, вызванный падением нефтяных цен. Это уже общее место. Но, если послушать серьезных западных экспертов, то никто из них не планирует падения мировой экономики. Аналитики Всемирного банка, ЕБРР и прочих прогнозируют, что «рост экономики сохранится, но будет немного ниже, чем в прошлом году», — подчеркнул аналитик. — То есть с точки зрения мира — общий рост экономики продолжится. Но с точки зрения Украины — мы, как одно из самых слабых звеньев, должны к этому относиться с большой опаской. Потому что нам-то «достанется по карману» гораздо сильнее, чем многим другим».

Плотников прокомментировал идеи некоторых провластных политологов о том, что «начавшийся кризис — весьма удачный момент для перезапуска украинской экономики».

«Эти утверждения звучат наивно, — убежден он. — Идея «рестарта» имела бы право на жизнь, если бы у нас был мир, если бы Украина была единой страной, где граждане бы доверяли власти и поддерживали ее. Тогда, возможно, общество в едином порыве готово было бы чем-то пожертвовать сейчас — ради того, чтобы потом всем стало лучше. Но, увы, ничего этого нет и в помине — у нас все еще идет война, страна расколота, украинцы абсолютно не доверяют власти. Так что говорить о каком-то «перезапуске экономики» — просто смешно».

По мнению Плотникова, даже если 25 апреля мир получит лекарство от коронавируса, то пожинать плоды карантина Украина будет еще долго — как минимум два-три года. Но нужно понимать, говорит аналитик, что COVID-19 — не последняя встряска для экономики. Учитывая глобализацию, нашествие на мир других вирусов — неизбежно. И если Украина будет и дальше бороться с пандемиями столь же радикально, то ее экономика навсегда останется отсталой.