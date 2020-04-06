В Сети удивились, узнав настоящий статус Меган Маркл

Лондон, 6 апреля. Супруга принца Гарри Меган Маркл осталась принцессой Великобритании. Об этом стало известно после того, как в Сеть попало свидетельство о рождении ее ребенка Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

На днях на просторах Интернета появилось свидетельство о рождении первенца принца Гарри и Меган Маркл. В Сети очень удивились, узнав, под каким именем записали жену внука Елизаветы II и ее род занятий.

В документе указано, что мать Арчи — принцесса Соединенного Королевства. Однако официально в графе отражен не титул Меган Маркл, а ее род занятий. Она числится принцессой Великобритании по профессии по аналогии с ее супругом.

«В день свадьбы она получила от королевы титул герцогини Сассекской, но также технически числится принцессой», — объяснил таблоид Daily Mirror.

Кроме статуса, миру стало известно и настоящее имя Маркл — Рейчел Меган. Дело в том, что это имя она получила при рождении, а позже ее стали называть иначе.

Стоит отметить, что принцессой считается и Кейт Миддлтон — супруга старшего сына принцессы Дианы. Впрочем, ни Кейт, ни Меган не могут везде представляться принцессами. По правилам, формально принцессами считаются только члены королевского семейства по рождению.