Москва, 6 апреля. Российский певец Николай Басков рассказал подробности вечеринки в честь дня рождения сестры Игоря Крутого, на которой побывал зараженный коронавирусом Лев Лещенко.

По его словам, исполнителю на мероприятии было плохо, он жаловался на сильное недомогание. В тот день 78-летний Лещенко подошел и попросил объявить его пораньше. Басков объяснил, что Лещенко жаловался на сильную головную боль. Басков рассказал о просьбе зараженного коронавирусом Лещенко на дне рождения Аллы Крутой.

«Он сказал тогда мне: «Коль, ты меня выпусти по-быстрому, а то я не очень хорошо себя чувствую, сейчас быстро Аллочку поздравлю и все». Потом он сказал, что ему плохо и поедет домой», — уточнил Басков.

Как пишет Super.ru, Басков добавил, что не обращался к медикам за тестом на коронавирус, так как у него нет никаких симптомов этого заболевания.

31 марта в Госдуме приняли пакет законопроектов по коронавирусу. Новые инициативы расширили полномочия правительства, а также ввели штрафы и реальные тюремные сроки для нарушителей карантина и распространителей фейков.

Директор Культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель считает, что певец не допускал нарушений, ведь указ о самоизоляции и карантине был опубликован мэром Москвы 16 марта, а артист вернулся 11 марта, и SMS-сообщение с рекомендациями получил 16 марта. В настоящее время состояние супруги певца Ирины нормальное, ее тест на коронавирус отрицательный. У самого Лещенко он «сомнительный», поэтому врачи провели анализ повторно. Все сотрудники фонда и ближнее окружение певца, кроме его жены, в порядке, все здоровы.