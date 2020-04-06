Собчак случайно показала подписчикам голую грудь

Москва, 6 апреля. Телеведущая Ксения Собчак случайно показала оголенную грудь своим подписчикам в Instagram.

Обнаженная Собчак решила поделиться с подписчиками, какими косметическими средствами она пользуется, и случайно показала свою грудь. Отражение телеведущей появилось на стоящем в кадре стеклянном пузырьке с сывороткой для лица. Пользователи Сети моментально отреагировали на такую оплошность и начали гадать, удалит ли «блондинка в шоколаде» откровенные кадры или нет.

Многие пришли к выводу, что провокационное видео так и останется в профиле телеведущей, которая неоднократно демонстрировала свою любовь к откровенным кадрам.

Находящаяся в самоизоляции Собчак ранее поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram новым фото. Телеведущая отметила, что уже третий день не приводит себя в порядок. На опубликованном сторис Собчак предстала без привычного макияжа и укладки, в серой домашней футболке. Кроме того, знаменитость поделилась фотографией из спальни, показав обнаженное тело.

Также телеведущая шокировала фолловеров видео со своим супругом режиссером Константином Богомоловым. «Блондинка в шоколаде» показала, как ее муж ласкает ее грудь прямо в ресторане. На видео рука Богомолова медленно расстегивает верхние пуговицы платья или рубашки Собчак и отодвигает ткань, демонстрируя грудь телеведущей.