Путин проведет с главами регионов селекторное совещание в ближайшие дни

Москва, 6 апреля. Президент России Владимир Путин в ближайшие дни планирует провести с главами регионов селекторное совещание по коронавирусу. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава государства, по словам премьера, намерен проверить готовность медицинских учреждений к борьбе с вирусом.

«В ближайшие дни президент планирует <…> обсудить, везде ли создано необходимое количество дополнительных койко-мест в больницах, хватает ли оборудования и лекарств и, конечно, хватает ли квалифицированного медицинского персонала, чтобы оказывать заболевшим людям и тем, у кого есть подозрение на наличие этой инфекции, своевременную помощь», — сказал глава российского правительства, выступая на совещании с вице-премьерами.

Мишустин напомнил, что кабмин выделил регионам серьезные средства на борьбу с распространением инфекции. Он заметил, что правительство старается действовать на опережение, но любое промедление может устранить эффект от превентивных действий.

Ранее в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие 24 часа в России зарегистрировали 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране заболели 6343 человека, отметила «Газета.ру».

Китай, где были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом, считает, что к созданию нового типа вируса причастны США. Между тем бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.