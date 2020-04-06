Число зараженных коронавирусом в России превысило 6 тысяч человек

Москва, 6 апреля. Более шести тысяч человек в России заразились коронавирусной инфекцией. Число больных выросло за минувшие 24 часа на 20%.

Точная цифра зараженных коронавирусной инфекцией — 6343. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией сообщили, что новые случаи были зафиксированы в 80 регионах.

За сутки выздоровел 51 человек в России, за все время — 406. От инфекции за прошедшие 24 часа скончались два пациента — в Московской области и Коми.

«За весь период по России [скончались] 47 [человек]», — говорится в сообщении оперштаба.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Китайские власти считают, что к созданию новой инфекции причастны США. Между тем бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.

На сегодняшний день, в мире зарегистрировано более 1,2 млн человек. Больше всего зараженных в США, Испании, Италии, Германии и Франции. Во всем мире от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, скончались более 69 тысяч человек.