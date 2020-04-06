Перенджиев: Антироссийская пропаганда трещит по швам, пока Шойгу борется с COVID-19

Военный эксперт Александр Перенджиев уверен, что министру обороны РФ Сергею Шойгу удастся победить коронавирус на дальних рубежах.

Ранее в военном ведомстве РФ сообщили, что российские военные специалисты начали бороться с COVID-19 в Сербии. Они подготовили технику, медицинское оборудование, средства защиты, а также изучили район предстоящих работ.

«На территории военно-медицинской академии Вооруженных сил Сербии они развернули временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции», — сообщили в Минобороны.

По словам доцента РЭУ им Г. В. Плеханова, члена экспертного совета «Офицеры России» Александра Перенджиева, армия России занимает передовые позиции в сфере противодействия радиационным, химическим и биологическим угрозам, поэтому в военном ведомстве и было принято решение отправить военных врачей для помощи союзникам России и особо нуждающимся государствам.

«Наши войска РХБЗ по этому показателю самые передовые во всем мире, и мы даже в Ленинградской области проводили совместные росcийско-сербские учения по выполнению мероприятия РХБЗ. Я же отмечу, что подход к COVID-19 такой, будто это биологическая угроза, биологическое оружие, а не какая-то болезнь, пандемия. То есть наши военные подходят к решению вопроса со всей серьезностью, они предполагают, что заражение могло произойти искусственно. Поэтому есть смысл останавливать это заражение с помощью специальных мероприятий — дезинфекция, обеззараживание, деконтаминация, и в этом плане у нас накоплен довольно солидный опыт, еще с советских времен», — заявил эксперт в интервью ФАН.

Опыт, который был накоплен еще советскими военными медиками и вирусологами, Россией был не только сохранен, но и преумножен. Соответственно, наработки стали особенно востребованы сейчас, во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Кстати, мы все гордимся нашими самолетами, танками, противоракетными и противовоздушными системами, гиперзвуковыми ракетами, но вот про достижения военной техники в сфере борьбы с химическим, биологическим, радиационным заражением как-то не рассказываем. А там есть много интересного — расчетно-аналитические станции [РАСТ-3К], комплексы сбора информации [«Дзержинец»], разведывательные химические машины [РХМ-4, РХМ-6, РХМ «Кашалот»], роботы радиационной и химической разведки [РД-РХР, КПР] и т. д.», — продолжает эксперт.

Само собой, вся эта техника активно используется для купирования распространяющейся по всему миру болезни.

«В начале сирийской кампании наш президент заявлял, что Россия борется с международным терроризмом на дальних рубежах, а вот сейчас Шойгу борется на дальних рубежах с COVID-19. Нам надо показывать, что мы сила, которая помогает нуждающимся. На Западе много говорили про агрессивность России, но мы показываем свою агрессивность не в отношении других стран и народов, а в отношении новой заразы. Заметьте, никто кроме России своих военных врачей в Италию или Сербию не отправляет, все только продолжают свою антироссийскую пропаганду и истерию, но за счет наших действий эта пропаганда трещит по швам», — заключил аналитик.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным организации, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек умерли. В Сербии число заболевших превысило 1,6 тысячи человек, 39 скончались.