Москва, 6 апреля. Директор российского певца Льва Лещенко Олег Дмитриев ответил на нападки, почему после гастролей в США артист не отправился на карантин.

Сейчас ближайшее окружение исполнителя находится на изоляции. Супруга Лещенко — Ирина — также могла заразиться коронавирусом. Концертный директор Олег Дмитриев, сопровождавший Лещенко в поездке в США и Канаду, находится на изоляции дома, коронавируса у него не нашли.

Как пишет KP.Ru, директор Лещенко напомнил, что поклонники обвиняют его в том, что певец, будучи больным, «ходил на телевидение, на вечеринки к друзьям, на концерты».

«Вот Пласидо Доминго никто не упрекнул в том, что он по просьбе зрителей вышел на сцену. На Леву же все накинулись как из подворотни», — сказал он.

Директор Лещенко объяснил, почему зараженный COVID-19 певец не отправился на карантин. Он добавил, что Лещенко — сентиментальный человек, и его уговорили принять участие в вечере памяти.

«Мне звонила возмущенная Лариса Рубальская: «Как же он мог прийти?! Я с ним рядом сидела». Дальше был день рождения у сестры Игоря Крутого, куда Лева заехал на 20 минут, поздоровался и уехал. И Олег Газманов сказал, мол, он теперь сидит дома и с ужасом ждет, когда после встречи с Лещенко у него начнется коронавирус», — продолжил директор.

При этом он напомнил, что с момента приезда из США (11 марта) до сегодняшнего дня ни один человек из окружения Лещенко не заболел.

Напомним, у Лещенко нашли коронавирус после поездки в США.