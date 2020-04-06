Легкоатлетка Мастеркова в образе тучи поразила жюри шоу «Маска»

Москва, 6 апреля. Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова поразила членов жюри развлекательного шоу «Маска» на канале НТВ своим выступлением в костюме тучи.

Отмечается, что никто из членов жюри не смог угадать, кто скрывается в образе тучи. Мастеркова исполнила песню Нэта Кинга Коула «Quizas, quizas, quizas». В составе жюри были пять человек: шоумен Тимур Родригез, телеведущая Регина Тодоренко, певец Филипп Киркоров, певица Валерия и резидент Comedy Club Гарик Мартиросян.

Угадывая, кто же стоит на сцене, они высказывали различные кандидатуры, однако даже не упомянули Светлану Мастеркову. При этом Киркоров поспорил, что если песню исполняет не певица Наргиз, он купит любую вещь из ЦУМа каждому члену жюри.

Ранее Светлана Мастеркова рассказала в эфире программы «Легкая еда», как вкусно есть и оставаться в форме. Королева легкой атлетики поделилась кулинарными секретами. По словам Мастерковой, главное — не переедать, заниматься спортом трижды в неделю. Еда должна подаваться красиво: со свечами на столе и в красивой посуде. Это также благоприятно влияет на пищеварение.

Мастеркова поделилась смешными историями, связанными с едой, с солисткой Большого театра Кристиной Кретовой.

Ранее диетологи раскрыли секрет, как есть после 18.00 и не толстеть. Для этого стоит употреблять определенные продукты: свежие фрукты и овощи, а также морепродукты не больше 100 граммов. Можно перекусить нарубленной белокачанной капустой или отварной свеклой. При этом лучше не добавлять растительное масло или соль. Можно есть абрикосы и нектарины без термической обработки. Все это помогает не чувствовать голод и не «запасать» калории в виде жира.