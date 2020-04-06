Депутат Федоров призвал защитить Рунет от атак Запада, применяющего коронавирус как оружие

Депутат Госдумы Евгений Федоров призвал защитить Рунет от атак Запада, который использует тему коронавируса в качестве оружия в гибридной войне против России. Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ заявила о намерении расследовать подобные случаи. В частности, будет проведено расследование в отношении таких изданий, как Deutsche Welle, «Медуза», «МБХ медиа», а также признанных в РФ иностранными агентами ресурсов «Радио Свобода» и «Настоящее время». Об этом заявил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Депутат ГД Евгений Федоров не исключает возникновения необходимости ограничить распространение западных и прозападных СМИ на территории РФ для защиты российского информационного пространства от панических и недостоверных слухов в условиях распространения пандемии COVID-19.

«Идет война Запада против России, и эпидемия — часть этой войны, — отметил Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей. — Никто не отменял конкуренцию со стороны НАТО, никто не отменял внешний фактор и тому подобное. Посмотрите речь секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева от 2019 года, где он прямо говорит, что НАТО создает военные вирусы, для этого развернута сеть лабораторий по всему миру».

Отметим, об этой опасности неоднократно предупреждал также первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Нынешняя пандемия — это продолжение давно идущей гибридной войны Запада против России, считает Федоров.

«Поскольку это часть войны, в ней есть и информационные атаки, и бойцы, — говорит парламентарий. — В комиссии Госдумы по вмешательству этих бойцов с полным основанием назвали врагами. Естественно, на этих бойцов, а точнее врагов надо воздействовать. Пока теми методами, которые предусматривает наше сегодняшнее мягкое законодательство. Но в дальнейшем, если эти враги будут наносить все больше вреда, конечно, нужно будет ужесточить законодательство в отношении таких действий».

Рунет должен быть надежно защищен, в том числе законодательно, считает собеседник ФАН.

«Всех этих распространителей фейков в перспективе нужно просто отправлять по уголовным статьям или, если это заграничное СМИ, как, например, «Медуза», запрещать их распространение на территории РФ. Нужно сделать все, чтобы вражеский сигнал просто не пересекал границу Российской Федерации», — резюмировал Евгений Федоров.

В воскресенье глава комиссии ГД по иностранному вмешательству Василий Пискарев заявил, что в ближайшее время может состояться заседание этого органа, посвященное некорректному освещению некоторыми западными и прозападными СМИ ситуации с распространением коронавируса в России.

«Распространение фейков, которые сеют панику или страх, в каком-то смысле тоже является опасной инфекцией, и мы должны этому противодействовать», — заявил Пискарев, отметив, что заседание в условиях режима самоизоляции может пройти в удаленном режиме.

Среди претензий к западным и прозападным СМИ утверждение, что в РФ якобы не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, что, по словам Пискарева, не соответствует действительности. Также, по данным главы комиссии ГД, распространяются недостоверные сведения о работе российских врачей в Италии и о действиях правоохранителей в связи с введением ограничений из-за распространения коронавируса.

На утро понедельника, 6 апреля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире приблизилось к одному миллиону тремстам тысячам человек, около 70 тысяч заболевших скончались.