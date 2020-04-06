Способное достроить «Северный поток — 2» судно продолжает путь к Европе

Москва, 6 апреля. Судно «Академик Черский», которое рассматривалось для завершения строительства российского газопровода «Северный поток — 2», продолжает путь на север в направлении Европы.

Предполагается, что судно прибудет в порт на Канарских островах ориентировочно 18 апреля. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.

Ранее сообщалось, что голландское судно привлекут для завершения строительства российского газопровода «Северный поток — 2». В задачи корабля Flintstone, который построили в 2011 году, будет входить перевозка щебеня для засыпки подводной траншеи газопровода.

Проект российского газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Длина магистрали составляет 1224 км, а мощность — 55 млрд кубометров в год.

Глава Ассоциации европейского бизнеса в России Франк Шауфф ранее выразил надежду на то, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» завершится в 2021 году. По его словам, АЕБ рассматривает «Северный поток — 2» как важный коммерческий проект, «который поможет европейской экономике получить газ, а российской экономике — получить доходы от его продажи».