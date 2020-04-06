Власти Японии планируют ввести режим ЧС из-за коронавируса

Токио, 6 апреля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен с 8 апреля ввести чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает информагентство «Киодо».

Режим ЧС будет предполагать самоизоляцию граждан, отказ от проведения массовых мероприятий и настоятельные рекомендации населению соблюдать гигиену. При этом власти не предусмотрели никаких штрафов за нарушение этих требований.

Чрезвычайное положение коснется в первую очередь крупнейших городов страны, то есть Токио и Осаки.

По последним данным, в Японии зарегистрировано свыше 4,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами пневмонии COVID-19 стали 104 человека.

Ранее губернатор Токио Юрико Коикэ сообщил о планах использовать олимпийскую деревню в качестве больницы для инфицированных коронавирусом. Ранее из-за эпидемии пневмонии нового типа была перенесена Олимпиада в Токио, передает «Газета.ру».

Напомним, о появлении коронавируса SARS-CoV-2 власти Китая сообщили ВОЗ в конце 2019 года после первых случаев заражения, зафиксированных в городе Ухань провинции Хубэй. Несмотря на усилия КНР, заболевание быстро распространилось за пределы страны, поразив большинство государств мира. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, очаг пандемии переместился в Европу и США.