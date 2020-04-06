Зарезанную женщину нашли в горящей квартире в Новокузнецке

Кемерово, 6 апреля. Неизвестные могли устроить пожар в одной из квартир Новокузнецка, чтобы скрыть убийство 37-летней женщины. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

По имеющимся данным, инцидент произошел 5 апреля в Центральном районе города. Маленькая девочка возвращалась домой с прогулки и почувствовала в квартире запах гари. Ребенок не стал заходить внутрь и попросил вызвать спасателей. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, они ликвидировали возгорание, передает «Газета Кемерова».

В одной из комнат на диване был обнаружен труп женщины с множественными колото-резаными ранениями. Полицейские провели предварительное расследование, в ходе которого было установлено, что к преступлению может быть причастен бывший супруг погибшей. Соседи слышали крики за несколько часов до смерти женщины.

По факту случившегося возбуждено головное дело по статье «Убийство». Подозреваемый мужчина задержан.