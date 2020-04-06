АТОР предложила заморозить выплаты туристам до 2022 года

Москва, 6 апреля. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к российскому правительству с предложением заморозить возврат туристам средств за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии. Об этом сообщается на сайте организации.

В письме, направленном на имя премьера Михаила Мишустина и заместителя главы Минэкономразвития Сергея Галкина, содержатся меры поддержки как выездного, так и внутреннего организованного туризма.

«Принуждение туроператора к одномоментной выплате средств за тур приведет к вынужденной остановке деятельности и как следствие — неисполнению обязательств перед теми туристами, которые готовы переносить сроки тура», — говорится в сообщении.

В частности, АТОР предложила заморозить выплаты денег туристам за аннулированные туры до 2022 года. При этом клиентам турфирм хотят выдавать депозитный сертификат, который будет подтверждать сбережение средств клиента у туроператора и возможность их использования в определенный период времени.

В ассоциации подчеркнули, что размер убытков российских туроператоров уже исчисляется миллиардами рублей, а с учетом неполученных доходов он составит сотни миллиардов рублей.

Напомним, с середины марта российские туроператоры по рекомендации Ростуризма временно приостановили отправку путешественников за пределы России.

В России выявлено свыше 5,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, во всем мире — 1,2 млн. Вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань, отметила «Дейта».

Ранее правительство России утвердило список отраслей экономики, которые в большей степени пострадали от распространения коронавируса. В перечень вошла, в частности, туристическая сфера, указала «Газета.ру».