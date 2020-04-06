Джаз сыграет против коронавируса в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»

Сегодня мы играем джаз, а завтра вирусу кирдык! Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» выходят за формат традиционных экспертных обсуждений в пресс-центре и представляют вниманию зрителей музыкальный онлайн-концерт.

Концерт состоится в медиацентре «Патриот» в рамках онлайн-трансляции, которая начнется в понедельник 6 апреля, в 14.00, на канале ФАН.

Выступят: Джерри Ким (Санкт-Петербург) — гитара, Джимми Халперин (Нью-Йорк) — саксофон, Карлос Фернандес (Мексика) — бас, Леонид Ханин (Санкт-Петербург) — ударные.

Джерри Ким — уроженец Актюбинска Казахской ССР, из семьи переселенцев из Северной Кореи. Окончил музыкальное училище в Алма-Ате, участвовал в ведущих проектах столицы Казахстана. Перебрался в Петербург в 1998 году, где сейчас живет и работает.

Джимми Гальперин занимается музыкальным творчеством в США с 1970 года. С 1982 года Гальперин работал с басистом Dominic Duval, а в 1997 году выпустил свой дебютный альбом под лейблом Zinnia. В 1998 году он работал с Томасом Андерсеном (Nor CD), а в 2001 году — участвовал в трио с басистом Доном Мессиной и барабанщиком Биллом Чаттином на Cadence Jazz Records.

Творческие люди и их поклонники соскучились по оригинальным выступлениям. Площадка медиагруппы «Патриот» даст возможность для представлений и онлайн-общения зрителей и музыкантов.

Пандемия угрожает всему человечеству, значит, мир должен объединиться в борьбе с вирусом. Именно поэтому откроет музыкальный цикл интернациональная команда исполнителей — россияне, американцы, мексиканцы.

Заметим, что Медиагруппа «Патриот», руководствуясь указом президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», а также рекомендациями работникам и работодателям, установленными Министерством труда и социальной защиты РФ, изменяет формат пресс-конференций в своем медиацентре. До отмены карантинных мероприятий они будут проходить в формате онлайн-трансляций.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru