Ученые назвали новый способ передачи коронавируса через «суперраспространителя»

Москва, 6 апреля. Коронавирусная инфекция может передаваться при дыхании и обычном разговоре. К такому выводу пришли американские исследователи.

Ученые из Калифорнийского университета и нью-йоркской Школы медицины Икана выяснили, что если зараженный инфекцией человек говорит громко, то риск заболеть у его собеседника повышается. Специалисты исследовали аэрозолизацию коронавируса, то есть мелкие частицы вируса, которые могут быть перенесены по воздуху.

Оказалось, что чем громче человек говорит, тем больше аэрозольной взвеси исходит из его рта. Также ученые добавили, что некоторые люди являются «аэрозольными суперраспространителями». Именно они оставляют в воздухе больше таких частиц, чем другие люди.

Согласно подсчетам ученых, после десяти минут разговора с «аэрозольным суперраспространителем» в воздухе может появиться облако из примерно шести тысяч аэрозольных частиц, а люди, находящиеся поблизости, могут их вдохнуть и заразиться.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в КНР, напоминает «Газета.ru». Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. Ученые провели исследование и выяснили, что заболевание вызывает новый тип коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-2019 во всем мире.

Как пишет «Царьград», ранее ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе объяснили, в чем отличие коронавируса от гриппа и почему первый вирус смертоноснее второго. По их словам, причина кроется в коллективном иммунитете.