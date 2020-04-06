Пандемия обнажила проблему домашнего насилия в России

Режим самоизоляции и карантин, которые вводят страны для предотвращения пандемии COVID-19, обнажили проблему домашнего насилия по всему миру. На это уже обратили внимание в международных организациях: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительства усилить борьбу с домашним насилием на фоне массовой изоляции. Как обстоят дела в России и что делать женщинам, которые в условиях борьбы с пандемией оказались буквально заперты в одном помещении с агрессором? На эти вопросы Федеральному агентству новостей ответили депутат Госдумы Оксана Пушкина и клинический психолог Надежда Фадеева.

ООН бьет тревогу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с видеообращением, в котором призвал страны усилить борьбу с домашним насилием. Глава международной организации отметил: насилие в мире не ограничивается полем боя — многие женщины и девочки чувствуют себя в опасности там, где должны быть защищены сильнее всего. В собственном доме.

«Поэтому сегодня я обращаюсь с новым призывом — к миру в доме», — сказал Гутерриш.

Спецдокладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович ранее уже сообщала, что ограничительные меры, которые принимают во всем мире для борьбы с COVID-19, повышают опасность домашнего насилия.

«Для большого количества женщин и детей дом может быть местом страха и жестокого обращения. Эта ситуация значительно усугубляется в случае изоляции и полного карантина, введенных во время пандемии COVID-19», — сказала она.

Руководство ОБСЕ, в свою очередь, призвало правительства стран принять меры, чтобы защитить женщин и детей в связи с ростом домашнего насилия на фоне пандемии коронавируса. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что действовать нужно безотлагательно.

Оксана Пушкина: «Проблема усугубляется»

Проблема домашнего насилия на фоне самоизоляции из-за пандемии коронавируса усугубляется и в России. В разных чатах в мессенджерах уже бьют тревогу. Об этом сообщила зампредседателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

«Усугубляется проблема. В Московской области, в том числе. В чатах мам тревога. Этим поделилась со мной руководитель Ассоциации многодетных семей «Союз МЫ» Подмосковья Ольга Парамонова», — рассказала парламентарий.

В России недостаточно кризисных центров для жертв домашнего насилия, считает Оксана Пушкина. На всю страну есть всего 15 таких государственных учреждений, тогда как в Швеции — около 200.

«Пандемия лишь обнажила эту проблему нашего общества. Как утверждают эксперты, будет еще хуже, так как нет и соответствующего закона о профилактике домашнего насилия. Я связалась с коллегами из Министерства социального развития Московской области. Они о проблеме знают, делают все, что могут, исходя из реалий, и попросили меня распространить следующую информацию для жертв домашнего насилия: «учитывая введение в Московской области режима повышенной готовности органов управления, а также рекомендации Роспотребнадзора по Московской области, министерством до 14 апреля приостановлена деятельность полустационарных отделений. Стационарные отделения и участковая социальная служба работают в штатном режиме. Однако в связи с тяжелой ситуацией и большим объемом поставленных задач, сотрудники учреждений мобилизованы на оказание помощи лицам пожилого возраста и многодетным семьям», — сообщила Оксана Пушкина.

Информацию о неблагополучных семьях для оперативного решения проблем и оказания адресной помощи рекомендуют направлять на адрес электронной почты: protasovane@mosreg.ru.

Что делать, если вы столкнулись с домашним насилием

Основными причинами усугубления проблемы домашнего насилия в самоизоляции можно считать высокий уровень стресса, который связан с разнообразными страхами, информационное давление и необходимость сидеть дома, что некоторые расценивают как фактическое ограничение свободы передвижения. Как отметила клинический психолог Центра психологической помощи имени А. Адлера Надежда Фадеева: эмоции накапливаются, а возможностей для их экологичного выплеска сейчас нет.

«В других случаях у людей есть возможность переключиться, сменить обстановку, даже движение — простая прогулка, занятия спортом или дорога до работы и обратно — помогает людям освободиться от эмоционального напряжения. Состояние стресса само по себе взрывоопасное, когда накапливается раздражение, и любая мелочь может стать причиной конфликта. Также многие в таких неожиданных условиях не могут найти себе занятие и начинают выпивать алкогольные напитки. А подавляющее число актов агрессии в семьях связано именно с употреблением алкоголя, когда люди просто перестают контролировать свои действия», — объяснила специалист.

Она также рассказала, что нужно делать в случае, если человек столкнулся с домашним насилием в свой адрес. Первое, что необходимо сделать при нарастании агрессии дома — минимизировать контакт с агрессором и уйти в безопасное место. Однако в условиях самоизоляции для многих этот вариант не представляется возможным.

«Что делать, если в квартире, в которой ты живешь, нет безопасных мест, сказать сложно. Что ответить на ваш вопрос, если уйти, сбежать, укрыться негде? Здесь, конечно, нужна помощь регулирующих служб. Во время карантина должны быть созданы условия для таких женщин. В том числе должны оговариваться исключения для женщин в таких ситуациях и быть открытыми убежища для жертв домашнего насилия», — уверена Надежда Фадеева.

Самоизоляция представляет угрозу жизни для женщин, живущих под одной крышей с агрессором. Вопрос — что делать в такой ситуации? — остается открытым.