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Экономика

Мишустин назвал отрасли экономики, наиболее пострадавшие от коронавируса

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Мишустин назвал отрасли экономики, наиболее пострадавшие от коронавируса

Москва, 6 апреля. Российское правительство назвало отрасли экономики, которые в наибольшей степени пострадали от ситуации с коронавирусом. Постановление кабмина за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном сайте правительства.

«Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемый перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» , — говорится в документе.

В список вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, деятельность туристических агентств, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования и негосударственных образовательных учреждений. Правительство также добавило в перечень физкультурно-оздоровительную деятельность, спорт, культуру, а также деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, отметила «Газета.ру». 

По последним данным, в России зафиксировано 5389 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечиться от нового типа вируса смогли 355 человек, 45 пациентов умерли, указала «Дейта».

Мишустин назвал отрасли экономики, наиболее пострадавшие от коронавируса

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Источник: Правительство России
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