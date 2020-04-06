Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 5 апреля 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Северная Африка

Алжир [заражений: 1320 (+69) | смертей: 152 (+22) | выздоровлений: 90]

В страну прибыло два военных борта с медицинской помощью и оборудованием из Китая.

В правительстве выделили свыше 4 миллиардов динар на счета Министерства здравоохранения для борьбы с распространением коронавируса в Алжира.

Египет [заражений: 1173 (+103) | смертей: 78 (+7) | выздоровлений: 247 (+6)]

В Египте от коронавируса скончался экс-премьер-министр Ливии Махмуд Джибрил.

Ливия [заражений: 18 | смертей: 1 | выздоровлений: 1]

Марокко [заражений: 1021 (+102) | смертей: 70 (+11) | выздоровлений: 76 (+10)]

Король помиловал 5654 узника, чтобы не допустить распространение коронавируса в переполненных тюрьмах.

Судан [заражений: 12 (+2) | смертей: 2 | выздоровлений: 2]

Тунис [заражений: 574 (+21) | смертей: 22 (+4) | выздоровлений: 5]

Ближний Восток

Бахрейн [заражений: 700 (+12) | смертей: 4 | выздоровлений: 431 (+8)]

Израиль [заражений: 8611 (+593) | смертей: 51 (+5) | выздоровлений: 585 (+108)]

В ЦАХАЛе заявили, что 11 военных бортов доставят медицинское оборудование из Китая.

Иордания [заражений: 345 (+22) | смертей: 5 | выздоровлений: 110 (+36)]

С начала ввода чрезвычайного положения было проведено 15 тысяч тестов на наличие коронавирусной инфекции. За сутки власти задерживают, в среднем, до 700 нарушителей карантина и арестовывают до 500 транспортных средств.

Ирак [заражений: 961 (+83) | смертей: 61 (+5) | выздоровлений: 279 (+20)]

Йемен [заражений: 0]

В Аль-Хазме разворачивают пункты временного содержания и карантина.

Quarantine rooms are being setup at post-war east of Al Hazm city, capital of #Jawf province in preparation to face potential coronavirus outbreak in Yemen. pic.twitter.com/5km1kjEEnV — Tony Toh (@tonytohcy) April 6, 2020

Катар [заражений: 1604 (+279) | смертей: 4 (+1) | выздоровлений: 123 (+14)]

Власти заявили, что если меры по борьбе с коронавирусом увенчаются успехом, стране потребуется, как минимум, четыре недели для возвращения к нормальной жизни.

Кувейт [заражений: 556 (+77) | смертей: 1 | выздоровлений: 99 (+6)]

Ливан [заражений: 527 (+7) | смертей: 18 (+1) | выздоровлений: 54]

Три человека, вернувшихся из ОАЭ, сбежало из карантина и объявлено в розыск.

Объединённые Арабские Эмираты [заражений: 1799 (+294) | смертей: 10 | выздоровлений: 144 (+19)]

Оман [заражений: 298 (+22) | смертей: 2 | выздоровлений: 61]

В министерстве торговли и промышленности призвали всех новаторов и исследователей представить старт-апы, которые могут помочь справиться с COVID-19 и его последствиями.

Палестина [заражений: 237 (+15) | смертей: 1 | выздоровлений: 25 (+4)]

С погранперехода Рафах на границе с Египтом пропустили первый жителей Сектора Газа, которые провели в карантине 21 день.

After 21 days of isolation the first returnees to #Gaza have been cleared to enter after being isolated on the border with #Egypt in Rafah. Security detail will be escorting them home. pic.twitter.com/CzAnOPqzCQ — Aurora Intel - #StayHome (@AuroraIntel) April 5, 2020

Саудовская Аравия [заражений: 2402 (+32) | смертей: 34 (+5) | выздоровлений: 488 (+68)]

Король Саудовской Аравии постановил вернуть граждан королевства домой.

Сирия [заражений: 19 (+3) | смертей: 3 | выздоровлений: 2]

В Министерстве обороны Турции объявили об уменьшении количества патрулей и перемещений находящегося в Идлибе контингента.

Турция [заражений: 27069 (+3135) | смертей: 574 (+73) | выздоровлений: 1042 (+256)]

Турецкие врачи провели успешные испытания разрабатываемой ими вакцины от коронавируса нового типа на животных.

Средний Восток

Афганистан [заражений: 367 (+30) | смертей: 7 | выздоровлений: 17 (+7)]

Пакистан откроет погранпереходы для возвращения застрявших на территории страны афганцев.

Иран [заражений: 58226 (+2483) | смертей: 3603 (+151) | выздоровлений: 22011 (+2275)]

Полиция Ирана оштрафовала около 27,5 тыс. автомобилистов за нарушение запрета на передвижение между провинциями.

С 18 апреля отменяется запрет на передвижение на личном транспорте между провинциями страны.

С 11 апреля возобновляют деятельность те виды бизнеса, которые не обладают высоким потенциалом для распространения коронавируса. Исключение составит Тегеран, где эта мера начнет действовать 18 апреля.

Пакистан [заражений: 3278 (+443) | смертей: 50 (+8) | выздоровлений: 257 (+126)]

В понедельник в парламенте проведут заседание, посвящённое мониторингу борьбы с коронавирусом и выработке новых мер по поддержанию экономики.

6 апреля в Пакистан ожидается прибытие восьми вирусологов из Китая.

The team comprising 8 well-known experts in China, rich with experience to fight #COVID2019 https://t.co/pOMf5aWvDp — libijian (@libijian2) April 6, 2020

Из Турции вернулось 194 пакистанца.