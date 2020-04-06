ПНС Ливии выступает против европейской миссии IRINI

1 апреля Евросоюз запустил в акватории Средиземного моря новую миссию IRINI, основной целью которой является мониторинг соблюдения оружейного эмбарго ООН. Главным образом наблюдение будет вестись за ливийской территорией, однако так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и Восточное правительство в Тобруке по-разному отнеслись к работе европейцев. Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как сообщает арабская версия издания Sputnik в своем телеграм-канале, Временное правительство Ливии в Тобруке высоко оценило усилия стран Евросоюза в рамках начала операции IRINI. В заявлении МИД Временного правительства Абдалла Тани также отметил, что некоторые страны все же продолжают нарушать эмбарго ООН, используя для получения оружия извне морские пути и аэропорты в западной части страны. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Тобрук продолжит добиваться осуждения мировой общественностью роли Турции в помощи так называемому Правительству национального согласия (ПНС).

Отметим, Анкара в обход всех международных договоренностей продолжает снабжать боевиков ПНС оружием и иностранными наемниками, которые, кроме всего прочего, «заразили» Ливию коронавирусом. Так как сирийские боевики отправляются в Триполи через Стамбул, где подтверждена пандемия, они становятся носителями вируса и, как следствие, распространяют его уже в Северной Африке.

Правительство национального согласия в лице министра иностранных дел Мухаммада Сиялы выразило недоверие к европейской миссии, заявив, что новый план ЕС по надзору игнорирует воздушные пространства и восточные сухопутные границы Ливии, через которые «перевозят оружие и оборудование для поддержки сил Хафтара».

Тем не менее, основной задачей миссии, напомним, является именно реализация оружейного эмбарго ООН в Ливии и наблюдение за передвижениями по воздуху и по морю. Более того, в уставном документе IRINI прописаны задачи по инспекции подозреваемых в перевозке оружия судов, опираясь на 2292 резолюцию ООН и сбор информации о незаконном экспорте нефтяных ресурсов из Ливии, что уже идет вразрез с риторикой ПНС.

Однако сам факт начала действия IRINI в акватории Средиземного моря заставил функционеров триполитанского правительства выкручиваться из ситуации непривычным боевиками дипломатическим путем, пытаясь достучаться до легитимных, признанных структур. Так, в обращении Совету Безопасности 2 апреля глава МИД террористического ПНС Ливии Мухаммад Сияла заявил, что план ЕС по контролю за эмбарго был принят без консультаций так называемого Правительства национального согласия, а само ПНС якобы «имеет законное право защищать Ливию» и ее граждан. При том, напомним, боевики Сарраджа ежедневно подвергают мирных жителей артобстрелам и ведут огонь не с позиций за городом, а прямо из дворов жилых домов.

Также Сияла в своем заявлении Совбезу отметил, что ПНС якобы имеет право «защищать» Ливию в открытых альянсах «через прозрачные каналы». Таким образом он фактически признал тот факт, что IRINI будет мешать осуществлению террористической политики правительства Сарраджа, которую он диктует на западе страны руками «прозрачных каналов», в коих легко угадывается Турция.

Комментариев от турецкого правительства относительно действий европейцев в Средиземноморье пока не последовало — вероятно, Анкара не спешит с громогласными заявлениями после резких нападок со стороны Евросоюза относительно меморандумов, заключенных с ПНС по демаркации морских границ, заключенных в конце прошлого года.

Действие IRINI невыгодно ни Турции, для которой Ливия стала своеобразным офшором, ни для ПНС, которое получают от Эрдогана помощь оружием и иностранными наемниками. И все усилия Правительства национального согласия, вероятно, в ближайшем будущем будут направлены на дискредитацию действий европейской миссии в Средиземном море.