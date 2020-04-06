Первый пациент с коронавирусом умер в больнице Иркутска

Иркутск, 6 апреля. Первый зараженный коронавирусной инфекцией пациент скончался в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе региональных властей.

По имеющимся данным, 62-летний мужчина умер в одном из медицинских учреждений города утром 6 апреля.

На территории Иркутской области официально зарегистрировано девять случаев заражения новой опасной инфекцией.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 5389 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день 355 человек побороли болезнь, 45 пациентов скончались. Всего в мире насчитывается около 1,3 миллиона инфицированных.