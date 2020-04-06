Прибывающих в Томск из Москвы пассажиров отправят на самоизоляцию

Томск, 6 апреля. Жителей Томской области, прилетающих из Москвы, отправят на самоизоляцию в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится на официальном сайте администрации Томской области.

Это правило распространяется не только на жителей Томской области, но и на приезжих из других регионов. Время пребывания на самоизоляции составляет две недели.

«Всех прилетающих рейсами из Москвы, начиная с завтрашнего дня, 6 апреля, будут встречать, вручая соответствующие постановления, сотрудники управления Роспотребнадзора и полиции», — говорится в сообщении.

Томичи будут на самоизоляции по месту жительства, жители других регионов — в обсерваторе, отметил «АиФ».

По последним данным, в России зафиксировано 5389 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечиться от нового типа вируса смогли 355 человек, 45 пациентов умерли, указала «Дейта».

Ранее известный астролог Тамара Глоба заверила, что эпидемия коронавируса начнет в ближайшее время спадать. По ее словам, первыми, кто вернется к прежней жизни, будут жители регионов, это произойдет к концу апреля. К середине мая обстановка стабилизируется в Москве и других крупных городах.