На рынке нефти забрезжил свет в конце тоннеля. Колонка Евгения Беня

Вероятность увеличения производства нефти дополнительными игроками стала одним из решающих доводов, склоняющих США, Россию и Саудовскую Аравию к поиску договоренностей для преодоления мирового нефтяного кризиса.

Как рассказал Bloomberg, Норвегия приготовилась нанести мощный удар по и без того низким ценам на нефть, заполнив рынок сырьем с гигантского месторождения Йохан Свердруп в Северном море в условиях уже существующего переизбытка предложения. Стало известно, что месторождение уже в начале мая 2020 года выйдет на уровень в 470 тыс. баррелей в сутки — то есть на 30 тыс. баррелей больше ранее планируемого. При этом Йохан Свердруп способно приносить прибыль при цене на сырье ниже 20 долларов.

Хотя Норвегия входит в пятерку стран — производителей нефти на душу населения, но даже не попадает в десятку стран — ведущих добытчиков нефти по объему. Однако теоретически такой игрок на рынке, как названный норвежский производитель с беспрецедентно низкой себестоимостью, может попробовать извлечь прибыль в краткосрочной перспективе в сложившейся в мире ситуации, еще более обвалив цены на нефть.

Цены на нефть в США стали отрицательными

Между тем цены на нефть на физическом рынке в США стали отрицательными, а производители платят потребителям, чтобы те забрали «черное барахло». Ранее Bloomberg сообщал, что избыток американской нефти растет настолько быстро, что, по крайней мере, один из владельцев трубопровода Plains All American Pipeline LP требует от клиентов доказать, что у них есть покупатель или место для разгрузки нефти, которую они транспортируют по трубопроводам.

Параллельно нефтеперерабатывающие заводы в США и странах Западной Европы начали отвергать закупки саудовской и эмиратской нефти по сниженной цене, рассказала газета The Wall Street Journal. Саудовская Аравия не может сбывать свою нефть и ищет новых покупателей. Ее клиенты сталкиваются с проблемой нехватки хранилищ, им сложнее закупать топливо. Также спрос на нефть из Саудовской Аравии снизился в Индии.

Обычно мировое потребление сырья было на уровне 100 млн баррелей в день. Однако на фоне нефтяного кризиса оно сократилось примерно на 25%. Таким образом, на рынке уже образовалось избыточное предложение.

24 марта издание Politico сообщило, что Дональд Трамп одобрил планы саудитов по вытеснению России с нефтяного рынка. Источники в Вашингтоне заявляли журналистам, что президент США рекомендовал Эр-Рияду держать цены низкими, но «сохранять их рентабельными» для американских нефтяных компаний. Однако слишком резкое падение цен на нефть в ущерб американской экономике, сотрясаемой коронавирусом, и ее рентабельности скорректировали планы Трампа в реалистичном направлении.

Встречные шаги

И вот президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре 30 марта договорились о консультациях министров энергетики двух стран. Следом Трамп заявил, что будет обсуждать цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией, он готов присоединиться к переговорам. По его утверждению, ранее он обсуждал «нефтяной вопрос» с Кремлем и саудитами по отдельности

Далее власти США даже выразили готовность снять санкции с дочерних компаний «Роснефти» после продажи ее активов в Венесуэле, если выяснится, что они действительно больше не работают в этой стране, о чем рассказал в телефонном брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

3 апреля цены на нефть, наконец, резко приподнялись после того, как президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Саудовская Аравия и Россия сумеют договориться о снижении объемов добычи. В частности, Трамп сообщил, что переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, а тот с президентом России Владимиром Путиным о цене на нефть. Этого оказалось достаточно для кратковременного, но стремительного роста цен. Следом еще одна, относительно негативная, корректировка цен произошла сразу после того, как в Кремле опровергли информацию о телефонном разговоре Путина с саудовским принцем.

Россия готова сокращать добычу нефти, но только вместе с остальными крупными производителями, в том числе Саудовской Аравией и США, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, масштаб необходимого сокращения составляет 10 млн баррелей в сутки, а это 10% мирового производства и почти 20% совокупной добычи в странах ОПЕК+ и США.

По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, хранилища во всем мире переполнятся через 1,5-2 месяца, после чего возможен еще более «непредсказуемый сценарий снижения цен». Впрочем, до конца не ясно, насколько сокращение даже на 10 млн баррелей в сутки может кардинально переформатировать рынок: в Международном энергетическом агентстве (МЭА) вообще ныне оценивают падение спроса в 35 млн баррелей в сутки.

Как выяснилось, встреча ОПЕК+, ранее отложенная на май-июнь, все-таки пройдет в формате видеоконференции 6 апреля, а первичные компромиссные договоренности на ней — не исключены. Во многом потому, что ставшая инициатором резкого увеличения производства нефти Саудовская Аравия уже столкнулась как с ростом дефицита своего бюджета, принципиально зависимого от нефтяных продаж, так и с остановкой вожделенного спроса на нефть из-за коронавируса. При этом Саудовская Аравия уже безоглядно подняла производство нефти на уровень свыше 12 млн баррелей в сутки. Российские же нефтяные компании не будут в ответ увеличивать добычу нефти с 1 апреля, после завершения договоренностей ОПЕК+, как проинформировало ТАСС.

По последним данным, Саудовская Аравия также готова значительно сократить добычу нефти, если Россия и США договорятся сделать это вместе с ней, как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с позицией королевства. Эр-Рияд поспешил выступить с опровержением по поводу инкриминируемого ему желания подорвать американскую сланцевую нефтедобычу.

Бессмысленно наносить ущерб себе

Пока еще крупнейшие страны-игроки на рынке нефти не определили формулу сокращения добычи, но, довольно очевидно, что к тому приложено некоторое стартовое общее движение, и, возможно, даже уже в апреле мир начнет вылезать из нефтяного кризиса.

Во всяком случае пандемия как простимулировала бурный ход нефтяного кризиса, так и все нарастающим сокращением из-за коронавируса спроса на нефть может поспособствовать преодолению сложившихся обстоятельств и выходу из тупика.

И здесь вступает в силу психологический аспект. Если в форс-мажорных обстоятельствах распространения заразы человечество бессильно при всей своей острой заинтересованности договориться и остановить заражение, то рынок нефти — по всем параметрам явление исключительно рукотворное, творимое большим бизнесом и государствами. Каждый из крупнейших игроков здесь стремится к доминированию, но, судя по всему, все-таки отнюдь не за счет долгосрочного нанесения критичного урона самому себе, который неминуем при низких ценах на энергоноситель с тенденцией к их еще большему обвалу. А значит, предстоит договариваться: и в принципе, и всеобщему врагу — коронавирусу — вопреки.

Впрочем, забрезживший свет в конце тоннеля на нефтяном рынке, увы, еще не панацея от возможного тотального мирового кризиса, который готов постучаться вслед за пандемией во все двери. И значит, тем более ведущим странам — производителям нефти нужно не откладывать поиск точек соприкосновения.