Правительство РФ утвердило максимальные размеры кредитов для обращений о каникулах

Москва, 6 апреля. Российское правительство утвердило максимальные размеры кредитов для обращений о каникулах, об этом говорится в постановлении. Отмечается, что пострадавшие от последствий пандемии коронавируса имеют право обратиться за кредитными каникулами.

При этом не все заемщики имеют право на отсрочку платежей. Так, на получение кредитных каникул могут претендовать люди с потребительскими кредитами от 250 тысяч рублей.

«Для потребительских кредитов индивидуальным предпринимателям — 300 тысяч рублей, для автомобильных кредитов — 600 тысяч рублей», — говорится в документе.

При этом максимальный размер для кредитов, выданных не для предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, — 1,5 миллиона рублей.

Ранее медики назвали список продуктов, которые должны присутствовать в рационе человека во время распространения как коронавируса, так и других подобных заболеваний. В перечень вошли продукты, которые способствуют поддержанию иммунной системы человека.

По словам специалистов, огромную роль в поддержании здоровья человека играют пробиотики. Они влияют не только на кишечник, но и на всю работу организма. При этом уточняется, что необходимые микроорганизмы можно получить из молочных продуктов, таких как натуральный кефир или йогурт без вкусовых добавок.

Также специалисты советуют добавить к вашему рациону квашенную капусту, которая способна возобновить в организме необходимый уровень клетчатки и витаминов.