Более 60 пациентов поступили в больницу в Коммунарке за сутки

Москва, 6 апреля. Более 60 пациентов поступило в больницу Коммунарке за сутки. Об этом сообщил главный врач Московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook.

В сообщении указывается, что диагноз пневмония был поставлен 357 пациентам, а у 217 человек подтверждено наличие заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В настоящее время в отделении реанимации и интенсивной терапии находится 31 человек, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), отметил Денис Проценко.

В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступило 62 новых пациента. По есловам главврача, в общей сложности находятся на лечении 405 пациентов.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Как напоминает телеканал «360», 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Главными симптомами являются сдавленность в груди, высокая температура, сухой кашель. Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся инфекцией сначала появляется высокая температура и лихорадка. Об этом пишет «Газета.ru».

Вирус крайне стремительно распространяется по миру. Многие эксперты считают, что его создали в США. Как передает «Царьград», бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин считает коронавирус биологическим оружием нового поколения, которое было разработано не в природе.

Россия принимает все необходимые меры для предотвращения распространения вируса: введен режим самоизоляции, обучение в школах и вузах продолжается дистанционно, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку. Президент РФ Владимир Путин во втором обращении к нации объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы.

Популярный телеведущий и врач Александр Мясников ранее назвал главную опасность долгого пребывания в самоизоляции и дал несколько советов, чтобы потом не было стыдно.