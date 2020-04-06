В России собственникам могут запретить выселять жильцов из арендованных квартир

Москва, 6 апреля. Депутат Государственной думы Евгений Федоров предложил запретить собственникам жилья разрывать договоры с нанимателями в период самоизоляции. Он отправил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Отмечается, что в условиях борьбы с распространением коронавируса в России арендаторы жилья могут быть вынуждены нарушать режим самоизоляции из-за того, что их выселяют из арендованного жилья. Как пишет RT, парламентарий предложил запретить собственникам жилья разрывать договор об аренде в период распространения коронавируса.

«Одновременно считаю целесообразным обязать собственников продлевать договоры, срок которых истекает в период режима самоизоляции», — объяснил инициатор.

Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что коронавирус подвел экономику к этапу «новой реальности». По словам министра, этих средств будет достаточно, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете страны. Силуанов при этом не стал отрицать, что в будущем доходная база бюджета будет сокращаться, но и к такому сценарию правительство готово.

Ранее ситуацию в мировой экономике прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, «еще заявит о себе», и к этому нужно готовиться, ликвидировать последствия ослабления экономики будет непросто.

Этот вопрос в конце марта президент РФ Владимир Путин поднимал во время виртуального саммита G20. Глава государства предупредил, что проблемы из-за коронавируса приведут к более масштабными потрясениям, чем кризис 2008 и 2009 годов. Ключевой риск — это долгосрочная безработица.