Военные специалисты из России приступили к борьбе с коронавирусом в Сербии

Белград, 6 апреля. Военные специалисты из России начали борьбу с коронавирусной инфекцией в Сербии, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Они провели техосмотр и подготовили технику, медицинское оборудование, средства защиты. Также российские специалисты изучили район предстоящих работ.

«На территории военно-медицинской академии Вооруженных сил Сербии развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее прошло совещание, на котором были определены ключевые задачи по оказанию помощи сербам. В первую очередь работы будут проводиться в двух важнейших больницах Белграда. Речь идет о клинике акушерства и гинекологии «Народный фронт» и медицинском клиническом центре имени Драгоша Мишевича, где изолированы и лечатся пациенты от коронавируса.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 1,2 млн человек. От вируса погибли почти 70 тыс. человек.