Ракету «Союз-2.1а» вывезли на космодром «Байконур» для первого пилотируемого полета

Москва, 6 апреля. Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый комплекс космодрома «Байконур» для первого пилотируемого запуска на этом носителе. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном микроблоге Роскосмоса в Twitter.

«На Байконуре состоялся вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-16» на стартовый комплекс», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после установки ракеты в вертикальное положение специалисты Роскосмоса приступили к выполнению работ согласно графику первого стартового дня.

Предполагается, что запуск состоится 9 апреля в 11.05 по московскому времени. В общей сложности Роскосмос заказал у РКЦ «Прогресс» восемь ракет-носителей Союз-2.1а». Их задача заключается в том, чтобы выводить на орбиту пилотируемые корабли, а также грузовики «Прогресс МС». Стоимость контракта оценивается почти в 10,5 млрд рублей.