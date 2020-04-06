Боевиков ИГИЛ ликвидировали в ходе операции в Тунисе

Кассерин, 6 апреля. В ходе проведения контртеррористической операции силовиками Туниса в районе Хасси-Эль-Фарид провинции Кассерин были ликвидированы несколько боевиков «Исламского государства»1 (террористическая организация запрещена в РФ). Об этом сообщает телеграм-канал Directorate-4.

При выполнении операции сотрудники тунисских спецслужб обнаружили двух джихадистов одного из бандформирований ИГИЛ1 — Назима Таби и Мухаммеда Нас Хаджи. Сообщается, что оба были ликвидированы на месте. У боевиков были самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и патроны к нему.

Также известно, что до вступления в ИГИЛ оба джихадиста были членами группировки «Катиба Укба Ибн Нафи», входящих в «Аль-Каиду»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.