Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 5 апреля

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 6 апреля в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.
Большой Идлиб
Через погранпереход Кяфр Лусин прибыла очередная колонна ВС Турции.
ВС Турции обстреляли ППД 46-й базы Сирийской арабской армии на западе Алеппо. Перед этим сирийские подразделения, расположенные на территории 46-й базы, обстреляли позиции боевиков в н. п. Кяфр Амма.
Российская сторона зафиксировала обстрел населенного пункта Джубб аз-Зарур в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ).
В деревне Мизназ на западе Алеппо взорвался склад с боеприпасами, погибли боец ливанской «Хезболлы» и два военнослужащих из Республиканской гвардии.
Заевфратье
Зона операции «Источник мира»
На КПП протурецкой группировки «Ахрар аш-Шаркия» в н. п. Аль-Мабрука под Рас аль-Айном взорвался заминированный автомобиль, ранено пять боевиков.
Urgent || A car bomb explosion detects a freelance eastern barrier in the village of Mabrouka, in Ras Al-Ain countryside, in Hasaka pic.twitter.com/dPmMrR6EqW— Y.N.M.S (@ynms79797979) April 5, 2020
Протурецкие боевики продолжают забастовки на северо-востоке страны из-за невыплаты зарплат и отсутствия отпусков.
Groups of pro-Turkish "National Army" continue their strike in areas occupied by Turkey in NE Syria because Qatar is delaying paying their salaries and Turkey refuses to grant them leave entitlements. https://t.co/nGLFbfCGg8 pic.twitter.com/5YH2z0kFQh— VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) April 5, 2020
Зона контроля коалиции и SDF
Военнослужащий ВС США был убит неизвестными на юге провинции Хасака. Тело доставлено на авиабазу «Аш-Шаддади», а оттуда — в Северный Ирак.
Центральная Сирия
Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) устроили налет на позиции вокруг Абу Кемаля — в частности, местные источники сообщили об обстрелах со стороны подразделений иракской «Хашд Шааби» на базе имени Имама Али возле сирийско-иракской границы, а также захваченной боевиками позиции в н. п. Саййял. Вскоре проправительственные отряды ополчения «Силы национальной обороны» вернули контроль над утраченными позициями.
Северная Сирия
В кантоне Африн боевики группировки «Султан Мурад» напали на местных жителей, прогнав их из своих домов. Выходка вызвала гнев населения, они потребовали найти и наказать своих виновных.
Sultan Murad militants stormed houses in Afrin, assaulted women & forced the residents (who are IDPs) 2 evacuate.— VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) April 5, 2020
Sources said they were intending 2 settle their relatives instead, which led to outrage among other factions who demanded those responsible to be arrested & punished. pic.twitter.com/tZ5rFLNC2h
Гуманитарная обстановка
Гуманитарная помощь
В порт Латакии из России доставлено судно с 25 тысячами тонн пшеницы в рамках поддержки Сирии.
Коронавирус
В Министерстве обороны Турции объявили об сокращении количества патрулей и перемещений находящегося в Идлибе контингента.
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1 Организация запрещена на территории РФ.