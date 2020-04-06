Смолов объяснил возвращение в Россию из Испании во время пандемии

Москва, 6 апреля. Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Игрок уточнил, что ситуация потребовала, чтобы он был ближе к семье. Спортсмен уточнил, что проинформировал руководство «Сельты» о всех своих шагах и поблагодарил испанцев за понимание.

Смолов объяснил, что готов вернуться к клуб по первому требованию. Ранее клуб заявил, что накажет Смолова за отъезд на родину вопреки введенным в Испании ограничениям из-за пандемии. О каких именно санкциях шла речь, неизвестно.

Ранее королева Великобритании Елизавета II сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной.

В связи с COVID-19 монарх обратилась к нации. Британские СМИ отмечают, что королева обычно обращается к своим подданным на Рождество. Специальное обращение Елизаветы II – чрезвычайно редкое явление, которое свидетельствует о значимости кризиса для Соединенного Королевства. Королева поблагодарила британцев, соблюдающих режим самоизоляции. Она высоко оценила работу медиков в условиях пандемии.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайской Ухани в декабре 2019 года. В канун Нового года Пекин уведомил о сложившейся ситуации ВОЗ. Опасная инфекция стремительно распространилась по всему миру. Эпицентр COVID-19 переместился в Западную Европу. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Италии и Испании.

Крайне неблагоприятная ситуация сложилась в Соединенных Штатах. Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал «много смертей» в ближайшие недели.