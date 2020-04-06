Инфекционист Никифоров рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных

Москва, 6 апреля. Кошки не способны заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 и передать заболевание, поскольку у них есть свои типы подобной инфекции. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.

«Я хотел бы братьев наших меньших защитить. По поводу фейков, вбросов. Проскочила информация о том, что кошки и собаки переносят и болеют коронавирусом. И ветеринары уже хватаются за голову, некоторые особо впечатлительные хозяева пошли усыплять своих питомцев», — заявил Никифоров в эфире передачи «Вечер в Владимиром Соловьевым».

Как пояснил инфекционист, кошки не болеют «нашим» коронавирусом, поэтому контактировать с животными безопасно. Никифоров отметил, что у животных имеются свои типы вирусов, которые не передаются человеку.

Вместе с тем, эксперты в студии посоветовали владельцам собак тщательном мыть животным лапы после прогулок, «как свои собственные руки».

Напомним, накануне Общество по охране дикой природы США заявило, что в зоопарке нью-йоркского района Бронкс тигрица Надя заразилась коронавирусом. При этом у самца амурского тигра, который живет рядом с Надей, признаков заболевания не было. Кроме того, коронавирус не был выявлен у малайского тигра и двух амурских тигров. Специалисты считают, что тигрица Надя была заражена работником, который ухаживал за ней и другими животными, пишет «Газета.ru».

Ранее СМИ сообщали об аналогичном инциденте, только уже с домашним животным. В Китае местный житель заразил вирусом своего кота. По данным департамента сельского и рыбного хозяйства Гонконга, у домашнего питомца было диагностировано наличие коронавируса, однако никаких симптомов заболевания не зафиксировано.