РБК узнало о двух сценариях развития экономики РФ после пандемии

Москва, 6 апреля. Минэкономразвития России разработало два сценария развития экономической ситуации в стране. Об этом говорится в документе Минпромторга.

Отмечается, что были созданы пессимистичный и оптимистичный сценарии. Как пишет РБК, ссылаясь на документ, по мнению властей, возможны два стресс-сценария развития экономики в стране. Они призваны протестировать финансовую стабильность ключевых российских предприятий. Отмечается, что в первом случае карантин должен завершиться в июне, стоимость нефти должна достигнуть 20 долларов за баррель.

Во втором случае экономика РФ стабилизируется только к концу сентября при цене на нефть 10 долларов за баррель.

Режим национальной самоизоляции, запланированный до майских праздников, может обойтись российской экономике почти в три триллиона рублей. Таким образом, месяц «простоя» чреват сокращением отечественного ВВП всего на 3-4% в 2020 году по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Такие оценки подготовили аналитики Национального рейтингового агентства специально для ФАН. Наиболее сильный удар почувствует малый бизнес, поскольку в России он охватывает в основном сферу услуг, предупреждают эксперты.

Российский ВВП может потерять в этому году 2,3-2,8 триллиона рублей, что на 3-4% меньше, чем объем валового продукта в 2019 году. Если исходить из объема ВВП в текущих ценах за 2019 год в 110 триллионов рублей, то каждая неделя самоизоляции россиян может приводить к падению недельного ВВП на 25-30%, не считая возможного медленного восстановления после прекращения введенного режима. Такие экспертные оценки приводит ФАН руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.