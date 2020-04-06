Бориса Джонсона подключат к ИВЛ. События дня. ФАН-ТВ

Бориса Джонсона могут подключить к ИВЛ Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона могут подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Политика госпитализировали в больницу. Десять дней назад у него диагностировали коронавирус. Проявлялись и сопутствующие симптомы: кашель и высокая температура. Борис Джонсон перешел на режим самоизоляции. Однако симптомы заболевания не прошли. Информации о состоянии политика пока нет. Помимо Джонсона коронавирусом заразились принц Уэльский Чарльз и глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок — они уже выздоровели. Ранее королева Великобритании Елизавета II выступила перед британцами со специальным телеобращением. Она сравнила эпидемию коронавируса со Второй мировой войной. И поблагодарила медиков и волонтеров, а также уверила британцев, что каждый может внести свой вклад в борьбу с пандемией, оставшись дома.

Силуанов о новой реальности в экономике Глава Министерства финансов России Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике. По словам министра, «тучные времена» прошли и теперь придется более эффективно распоряжаться ресурсами, которые есть у государства. Накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального банка и резервов правительства. По мнению Силуанова, средств будет достаточно, чтобы отреагировать на все изменения, которые будут происходить в экономике и в бюджете страны.

Россияне смогут пройти тестирование на коронавирус дома Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начинает бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Специалист ведомства будет выезжать к заказчику, инструктировать его о том, как самостоятельно взять мазок и отвезти материал на исследование. Тест-система позволит обнаружить коронавирус на ранних стадиях и выявить заболевание даже у людей с невыраженными симптомами. Услуга будет платной, доступна для жителей Москвы и Подмосковья. Возможно, что в будущем такое тестирование смогут проходить и в других регионах России.